Santander, BBVA y Caixabank lanzan un servicio conjunto para prevenir el fraude financiero
FrauDfense ha abierto la participación al conjunto del sector financiero nacional.
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Las claves
Generado con IA
Banco Santander, BBVA y CaixaBank han lanzado FrauDfense, una plataforma conjunta para prevenir el fraude financiero.
El servicio permite el intercambio seguro de información entre entidades financieras, mejorando la protección de los clientes.
FrauDfense Check estará disponible para todo el sector financiero nacional, invitando a nuevas compañías a sumarse.
La herramienta cumple con los estándares bancarios y ayuda a anticipar los requisitos regulatorios europeos para compartir información sobre fraude.
La compañía participada a partes iguales por Banco Santander, BBVA y CaixaBank, FrauDfense, ha puesto en marcha un nuevo servicio concebido para prevenir el fraude, mediante el intercambio seguro de información entre entidades financieras.
Así, la firma que aúna a los tres grandes bancos españoles ha desarrollado una plataforma tecnológica avanzada de alto rendimiento, diseñada para operar conforme los estándares más exigentes de la operativa bancaria, tal y como ha precisado FrauDfense en un comunicado.
Al mismo tiempo, la entidad ha abierto la participación al conjunto del sector financiero nacional, poniendo el servicio FrauDfense Check a disposición de nuevas compañías.
En este sentido, desde la participada han explicado que la incorporación de nuevas entidades permitirá "ampliar el alcance y la efectividad del modelo colaborativo, contribuyendo a mejorar la protección de los clientes y a consolidar una respuesta común y más robusta frente al crimen financiero".
La herramienta había sido previamente testada. Durante este último año, Banco Santander, BBVA y CaixaBank han llevado a cabo un programa piloto de FrauDfense Check, aplicándolo a múltiples casos de uso relevantes para la operativa bancaria diaria, entre ellos el alta de clientes, la contratación de productos, transferencias, pagos con Bizum y operaciones con tarjetas.
Asimismo, desde FrauDfense han argumentado que este modelo colaborativo supone además "un apoyo clave para anticipar y facilitar el cumplimiento de los futuros requisitos regulatorios previstos en el Reglamento Europeo de Servicios de Pago (PSR, por sus siglas en inglés)" -actualmente en fase de aprobación- que, a su vez, refuerza la obligación de compartir información sobre fraude entre proveedores de servicios de pago.