Santander, BBVA y Caixabank lanzan un servicio conjunto para prevenir el fraude financiero

La herramienta cumple con los estándares bancarios y ayuda a anticipar los requisitos regulatorios europeos para compartir información sobre fraude.

El servicio permite el intercambio seguro de información entre entidades financieras, mejorando la protección de los clientes.

La compañía participada a partes iguales por Banco Santander, BBVA y CaixaBank, FrauDfense, ha puesto en marcha un nuevo servicio concebido para prevenir el fraude, mediante el intercambio seguro de información entre entidades financieras.

Así, la firma que aúna a los tres grandes bancos españoles ha desarrollado una plataforma tecnológica avanzada de alto rendimiento, diseñada para operar conforme los estándares más exigentes de la operativa bancaria, tal y como ha precisado FrauDfense en un comunicado.

Al mismo tiempo, la entidad ha abierto la participación al conjunto del sector financiero nacional, poniendo el servicio FrauDfense Check a disposición de nuevas compañías.

En este sentido, desde la participada han explicado que la incorporación de nuevas entidades permitirá "ampliar el alcance y la efectividad del modelo colaborativo, contribuyendo a mejorar la protección de los clientes y a consolidar una respuesta común y más robusta frente al crimen financiero".

La herramienta había sido previamente testada. Durante este último año, Banco Santander, BBVA y CaixaBank han llevado a cabo un programa piloto de FrauDfense Check, aplicándolo a múltiples casos de uso relevantes para la operativa bancaria diaria, entre ellos el alta de clientes, la contratación de productos, transferencias, pagos con Bizum y operaciones con tarjetas.

Asimismo, desde FrauDfense han argumentado que este modelo colaborativo supone además "un apoyo clave para anticipar y facilitar el cumplimiento de los futuros requisitos regulatorios previstos en el Reglamento Europeo de Servicios de Pago (PSR, por sus siglas en inglés)" -actualmente en fase de aprobación- que, a su vez, refuerza la obligación de compartir información sobre fraude entre proveedores de servicios de pago.