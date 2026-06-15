Bankinter entra en Países Bajos con la compra del bróker hipotecario Tulp Group

Con esta operación, Bankinter entra en el mercado de Países Bajos, sumando su quinto país tras España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo.

Bankinter ha adquirido el 100% de Tulp Hypotheken Holding B.V., una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria, con el objetivo de ampliar su presencia geográfica e impulsar su estrategia de crecimiento y diversificación internacional.

La operación, pendiente de autorizaciones regulatorias, supone la entrada en el mercado neerlandés y la expansión a un quinto país, tras España, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. El precio de la transacción no ha trascendido, aunque se estima que el consumo de capital para el banco será de entre 10 y 15 puntos básicos.

La inversión "se alinea con la estrategia de desarrollo internacional del banco y refleja su política activa de asignación de capital, orientada a impulsar el crecimiento mediante inversiones selectivas y un uso eficiente de los recursos", explica el banco español, que apunta hacia el negocio hipotecario, "un ámbito en el que Bankinter tiene una amplia experiencia".

Tulp Group es una plataforma neerlandesa especializada en financiación hipotecaria que opera con un modelo de varios financiadores y productos. Su actividad cubre toda la cadena de valor: originación, distribución, administración y gestión de carteras hipotecarias. En la práctica, esto significa que conecta a financiadores e inversores con los clientes finales a través de una red de distribución y una plataforma operativa propia, gestionando todo el proceso hipotecario de principio a fin.

En concreto, actualmente origina volúmenes de financiación en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales. Asimismo, gestiona una cartera acumulada de varios miles de millones de euros en hipotecas para terceros, consolidando su posicionamiento en este ecosistema.

Tulp Group continuará operando con "total normalidad", manteniendo su modelo de negocio, su posicionamiento en el mercado y la relación habitual con clientes y proveedores. El equipo directivo seguirá liderando la gestión diaria, con "plena autonomía operativa".

La plataforma desarrolla su negocio en "uno de los mercados hipotecarios más desarrollados de Europa, caracterizado por su volumen, alto grado de estandarización y creciente relevancia de plataformas especializadas junto a entidades financieras tradicionales", tal y como subraya Bankinter.

La operación de Tulp Hypotheken Holding se produce pocos meses después de la última adquisición de nicho de Bankinter, cuya filial Bankinter Investment y Plenium Partners anunciaron la integración de sus gestoras y la compra a Alantra y otros socios del 64% de la gestora parisina Access Capital por 115 millones de euros para fortalecerse en los activos privados de infraestructuras y capital riesgo.