La AEB y los neobancos estrechan lazos para que éstos se asocien a la patronal y midan sus fuerzas con la gran banca

El acercamiento se produce en un contexto de rápido crecimiento de los neobancos en Europa, acompañado de investigaciones y restricciones regulatorias en países como Alemania, Países Bajos e Italia.

La AEB muestra especial interés en captar a Revolut, uno de los mayores neobancos internacionales, para reforzar su imagen institucional y conocer mejor el funcionamiento de estas entidades.

Actualmente, sólo el neobanco N26 es miembro de la AEB, aunque hay bancos digitales de grandes grupos tradicionales y entidades como Openbank, MyInvestor o Wizink.

La Asociación Española de Banca (AEB) está fortaleciendo lazos con neobancos para que estos se asocien a la patronal y puedan competir en igualdad con la banca tradicional.

La Asociación Española de Banca (AEB) y los neobancos estrechan lazos para que estos últimos se asocien a la patronal bancaria junto a las grandes entidades tradicionales y así puedan medir sus fuerzas de tú a tú.

Por ahora, sólo hay un neobanco asociado a la AEB, el germano N26. Si bien sí hay dentro de la AEB bancos digitales de grupos bancarios tradicionales y otros accionistas históricos con redes comerciales físicas.

Por ejemplo, Openbank, de Santander; MyInvestor, de Andbank España, Seguros El Corte Inglés, AXA España y varios family offices; o Wizink Bank, del fondo Värde Partners, aunque en el pasado perteneció también al Popular y después al Santander. En la actualidad, Unicaja negocia la compra de una parte del negocio de Wizink, el de tarjetas de crédito.

Las condiciones para unirse a la AEB son tres: adhesión libre, ser entidad de crédito y tener sucursal en España.

Los contactos entre la patronal que preside Alejandra Kindelán y los neobancos cada vez son más recurrentes. Se vigilan de cerca.

Aunque desde la AEB sostienen que no están haciendo labor comercial para captar nuevos socios entre estos nuevos disruptores de la banca, y que sus conversaciones informales tan sólo son para entender mejor cómo funciona su modelo de negocio, fuentes financieras aseguran que existe un gran interés por parte de la patronal para que neobancos como Revolut, Trade Republic o Monzo sigan los pasos de N26 y se adhieran a la AEB.

La licencia de Revolut en España depende de Lituania; la de Trade Republic y N26, de Alemania; y la de Monzo, que acaba de registrarse, de Irlanda.

Desde la AEB y el mercado bancario saben que la gran presa de la patronal es el gigante Revolut, lo que serviría para institucionalizar doblemente su relación.

La AEB ganaría caché si capta al neobanco que ahora más preocupa a entidades como Santander, BBVA, CaixaBank (que está en la CECA), Sabadell o Bankinter. Y Revolut se dotaría de una pátina de seriedad de cara al gran público y las empresas a la hora de compararse con bancos históricos como los anteriores.

'Persecución'

Esto segundo es de vital importancia justo en un momento de gran crecimiento en los neobancos que coincide, como suele ser habitual en sectores en plena ebullición, con investigaciones y pequeñas multas en varios de los países europeos donde operan, como Alemania, Países Bajos o Italia, entre otros.

Secundariamente, al estar bajo el mismo paraguas sectorial, los grandes bancos españoles tendrían más fácil conocer los entresijos de los neobancos de origen internacional que vienen a arañar cuota de mercado en España. De hecho, fuentes bancarias indican que la AEB ya ha pedido algún que otro reporte específico a entidades no asociadas como, por ejemplo, Trade Republic.

Es más, otras fuentes del sector precisan que, incluso, ha sido Revolut quien se ha acercado proactivamente hasta en dos ocasiones a la AEB para tantear su posible entrada dentro de su hoja de ruta para "ser banco". En esta segunda, hay conversaciones avanzadas para su incorporación. En otros países, Revolut ya forma parte de la patronal homóloga.

Cabe recordar que, como publicó hace unos días Financial Times, el Banco Central Europeo (BCE) bloqueó temporalmente el lanzamiento de nuevos productos de Revolut ante su rápida expansión por Europa, imponiéndole mayores restricciones a la filial europea y ordenándole que corrigiera las deficiencias en los procesos de aprobación.

Todos estos factores obligan a que AEB y neobancos formalicen un matrimonio de conveniencia antes o después.