Renta 4 abre la compraventa de criptoactivos con Cecabank como custodio

Ambas entidades cuentan con la licencia europea MiCA y Cecabank busca expandir estos servicios a Irlanda, Portugal y Luxemburgo.

Cecabank proporciona la infraestructura tecnológica, mientras que Bit2Me ejecuta las operaciones de compraventa gracias a una alianza estratégica.

La operativa permite comprar bitcoin, ethereum y solana, con comisiones del 0,65% por compraventa y 0,25% anual por custodia.

Renta 4 Banco ofrece compraventa de criptoactivos a sus clientes con Cecabank como custodio institucional.

Cecabank arranca su servicio de custodia de criptoactivos para entidades financieras al formalizar con Renta 4 Banco un primer acuerdo para el desarrollo de la oferta de servicios de compraventa en el ámbito cripto. Renta 4 venderá a sus clientes criptomonedas como bitcoin, ethereum y solana, con comisiones del 0,65% para la operativa de compraventa y un 0,25% anual para el servicio de custodia.

El servicio se articula dentro de un ecosistema en el que Cecabank proporciona la infraestructura tecnológica y asume la custodia institucional de los criptoactivos.

Para la ejecución de operaciones de compra y venta, la entidad se apoya en Bit2Me, firma especializada en intercambio de activos digitales y con la que mantiene una alianza estratégica desde mayo de 2024, cuando entró en su capital con una participación minoritaria.

Cabe recordar que tanto Cecabank como Renta 4 obtuvieron en 2025 la licencia europea MiCA para ofrecer custodia y compraventa de criptoactivos, respectivamente.

En el caso de Cecabank, como primer banco mayorista español con el sello europeo MiCA, está habilitado para prestar servicios de custodia, recepción y transmisión de órdenes (RTO) y transferencia de criptoactivos por cuenta de clientes institucionales.

Por su parte, Bit2Me aporta la plataforma de ejecución, liquidez y acceso al mercado. La fintech tiene en su accionariado, además de Cecabank, a otros bancos como BBVA, Unicaja o Bankinter. También a corporaciones como Telefónica, así como fondos y gigantes cripto como Inveready, Investcorp y Tether.

La solución de Cecabank permite a las entidades como Renta 4 ofrecer a sus clientes finales la compraventa de un universo inicial de criptoactivos que incluye las principales stablecoins adaptadas al marco regulatorio europeo.

Cecabank ha iniciado el proceso de pasaporte europeo para extender estos servicios a los mercados de Irlanda, Portugal y Luxemburgo.