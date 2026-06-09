Oliver Wyman estima que Europa necesita 1,4 billones de euros de inversión anuales para no ceder ante EEUU y China

Oliver Wyman propone siete recomendaciones para reforzar el papel de los bancos y mejorar la conexión entre el ahorro y la inversión productiva en Europa.

El informe destaca que la inversión requerida se centrará en infraestructuras energéticas, defensa, digitalización, IA, semiconductores y proyectos sociales.

La cifra supone un aumento del 75% respecto a la estimación del informe Draghi de 2024 debido a nuevas urgencias en defensa, energía e innovación.

Europa necesita invertir 1,4 billones de euros anuales hasta 2031 para no perder competitividad frente a EE.UU. y China, según Oliver Wyman.

Las necesidades de financiación de Europa para no quedarse atrás frente a Estados Unidos y China crecen a medida que pasan los meses. El 'informe Draghi' estimaba en septiembre de 2024 que el Viejo Continente necesita invertir de 750.000 a 800.000 millones de euros al año, aproximadamente el 4,7% del PIB de la UE, para no perder comba frente a estos gigantes.

Un año después, en 2025, la actualización que llevó a cabo el BCE del informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea elevó las necesidades de inversión anuales a 1,2 billones de euros para el periodo 2025-2031. Esta cifra suponía un incremento del 50% respecto a su estimación inicial, impulsada por las urgencias en defensa, la transición energética y el cierre de la brecha de innovación.

Ahora, la cuantía vuelve a elevarse, dejando más preocupados si cabe a los políticos, empresarios y banqueros europeos.

En un informe elaborado por Oliver Wyman sobre las inversiones necesarias en Europa y las medidas para fomentar la competitividad bancaria, presentado en Bruselas por la Federación Bancaria Europea (EBF) a Enrico Letta junto con actores institucionales y representantes del sector, se señala que las necesidades adicionales de inversión anuales de Europa ascienden hoy a unos 1,4 billones de euros hasta 2030-2031.

Esto es, un 75% más en comparación al 'informe Draghi' de 2024, con apenas 21 meses de diferencia.

Más allá de la cantidad, porque el reto no es sólo el volumen total, se hace hincapié en el tipo de activos que Europa tendrá que financiar: inversiones de larga duración, intensivas en capital y con más riesgo.

En temáticas como infraestructuras energéticas, defensa, digitalización, IA, semiconductores y proyectos sociales.

El sistema financiero europeo aún no está preparado para cubrir esas necesidades con suficiente eficacia. Según el informe de la consultora, los bancos siguen siendo clave, pero la regulación acumulada, la mayor carga supervisora y la fragmentación del mercado han reducido su capacidad e incentivos para apoyar ciertas inversiones.

Como reitera el documento, los bancos han logrado adaptarse al entorno geopolítico y económico y siguen siendo rentables. De hecho, cada vez más habida cuenta de sus resultados récord en 2025. Pero se han desplazado hacia actividades de préstamo menos intensivas en capital.

Siete recomendaciones

El informe sostiene que hace falta un mejor equilibrio entre capital, resiliencia y crecimiento, superando la excesiva aversión al riesgo de la banca y los ahorradores finales. Es más, compara la estructura regulatoria europea con la de EEUU y el Reino Unido, que están modernizando sus marcos para apoyar crecimiento y competitividad.

Así, el informe propone siete recomendaciones para reforzar el papel de los bancos en una cadena de financiación más completa, que conecte el ahorro con la inversión productiva.

Se trataría de racionalizar y recalibrar los recargos de capital europeos; incorporar crecimiento y competitividad duraderos en los objetivos regulatorios y supervisores; modernizar el marco de elaboración de normas o desbloquear el potencial de la Unión de Ahorro e Inversión en mercados públicos y privados.

Asimismo, también habría que reactivar la titulización de deuda para liberar capacidad de préstamo y apoyar infraestructuras; revisar normas prudenciales concretas que frenan la actividad bancaria en la UE, y reducir la fragmentación y las barreras a la integración para favorecer escala y consolidación.