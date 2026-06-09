Intesa Sanpaolo y UniCredit destapan el puzzle de las adquisiciones bancarias en Italia y en Europa

De materializarse la compra de MPS, el grupo resultante con Intesa Sanpaolo sería el segundo mayor banco de la eurozona por capitalización bursátil, solo detrás de Santander.

Intesa ha acordado vender parte de MPS a Unipol Assicurazioni para abordar posibles problemas de competencia, y Unipol planea combinar esta entidad con BPER.

UniCredit intenta adquirir Commerzbank en Alemania mediante una opa valorada en cerca de 35.000 millones de euros, pese a la resistencia del Estado alemán y del propio banco.

Intesa Sanpaolo ha lanzado una oferta de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), tras el interés previo de BPM en fusionarse con la entidad toscana.

La banca italiana ha emprendido una verdadera guerra de opas por la concentración y las operaciones de fusión y adquisición entre bancos. Tanto italianos como otros transfronterizos.

Fue el UniCredit de Andrea Orcel quien abrió el melón de las operaciones bancarias, pero en su caso mirando hacia Alemania y el Commerzbank.

La opa de UniCredit sobre Commerzbank, con una valoración cercana a 35.000 millones de euros, está en fase de aceptación hasta el 16 de junio. El banco transalpino que dirige Orcel intenta consolidar una posición superior al 30% y ampliar margen estratégico en el banco alemán.

Aunque siempre ha asegurado que no pretende tomar el control, desde el Estado germano y el propio Commerzbank, participado al 12% por el Gobierno de Alemania, no se creen sus intenciones y han rechazado repetidamente la oferta, convirtiéndola en una opa hostil.

De hecho, Commerzbank ha pedido al regulador alemán (BaFin) aclarar información "potencialmente engañosa" de UniCredit sobre su opa.

Cabe recordar cómo terminó la última opa bancaria hostil en el Viejo Continente, la de BBVA sobre Banco Sabadell, que se dilapidó con una victoria del banco catalán sobre el vasco al recibir este último tan sólo un 25,3% de aceptaciones entre los accionistas del vallesano tras 17 meses -y muchos obstáculos políticos y regulatorios- de ofensiva.

Pero si el episodio entre Milán y Fráncfort está que arde, más caliente aún se ha puesto la situación dentro de las propias fronteras italianas.

Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, anunció el lunes su intención de lanzar una oferta en efectivo y acciones de alrededor de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), apenas un día después de que Banca Popolare di Milano (BPM) informase de su interés en iniciar conversaciones con el banco toscano de cara a una posible fusión entre iguales.

BPM aspira a crear un nuevo grupo bancario con una capitalización de mercado superior a 50.000 millones de euros.

Intesa se ha metido por medio para torpedear la operación de BPM con todo muy avanzado. Con el fin de abordar de forma proactiva los potenciales problemas de competencia, Intesa ha acordado la venta a Unipol Assicurazioni de una entidad jurídica bancaria que comprendería la marca MPS, alrededor de 635 sucursales de MPS y la gran mayoría de las estructuras/actividades centrales de la entidad toscana por una contraprestación en efectivo de entre 3.000 y 3.500 millones.

A su vez, Unipol ha informado de su intención de proponer a Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), la cuarta mayor entidad bancaria de Italia, una combinación entre ésta y la entidad jurídica adquirida que pasará a operar bajo el nombre Banca Monte dei Paschi con más de 2.600 sucursales. En relación con la transacción, Unipol propondrá en junta extraordinaria una ampliación de capital de hasta 2.500 millones.

Contexto previo

Tras todo ello, y de prosperar la vía de Intesa Sanpaolo, el grupo conservaría Mediobanca y su marca, aproximadamente 625 sucursales de MPS y una parte limitada de las estructuras centrales de MPS, que en total representan alrededor del 80% del beneficio neto de Monte dei Paschi di Siena y Mediobanca en 2025.

El Juego de Tronos italiano había comenzado antes, dado que MPS integró en 2025 Mediobanca con una compra del 86,3% en otra opa hostil. Y, al absorberla, MPS pasó a convertirse en accionista relevante de Generali, porque Mediobanca tenía una participación importante en la aseguradora.

De cerrarse la adquisición de MPS, el grupo bancario resultante con Intesa Sanpaolo sería el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil. Quedaría por detrás del Santander y por delante de BNP Paribas.