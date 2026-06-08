Qonto sitúa a España como mercado prioritario: usará la licencia bancaria francesa para dar créditos a las pymes

La compañía apuesta por ofrecer nuevas soluciones como tarjetas de crédito, sistemas 'compra ahora y paga después', cashback y agentes de inteligencia artificial para pymes.

Qonto ya acompaña a más de 600.000 empresas y 250.000 emprendedores en Europa, y ha financiado más de 100 millones de euros.

La fintech francesa utilizará la licencia bancaria completa solicitada en Francia para operar en España mediante el pasaporte europeo, sin necesidad de sucursal local.

Qonto considera a España como su mercado prioritario por su alto potencial de crecimiento y prevé lanzar productos de crédito para pymes españolas.

La fintech francesa Qonto ha situado a España como su mercado prioritario por el alto potencial de crecimiento que proyecta. La firma espera utilizar la licencia bancaria completa que ha solicitado en Francia para empezar a conceder créditos a las pymes españolas.

Así lo ha avanzado Lorenzo Pireddu, director general de Qonto para el sur de Europa, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia en el marco del South Summit 2026, que se celebró la pasada semana en Madrid y donde Qonto tuvo uno de los mayores stands.

Qonto, que tiene como clientes a empresas como Morrison, Cleverea o Colvin, nació en París en 2017. En 2019 abrió en Barcelona para simplificar las finanzas a las empresas españolas.

"Las pymes son el motor de Europa. La banca tradicional, su freno". Es el lema comercial de la fintech gala, que hoy acompaña a más de 600.000 empresas y 250.000 emprendedores a impulsar sus proyectos. Presente en ocho países europeos, ya ha financiado más de 100 millones de euros.

Por el momento, sigue operando como una entidad de pago supervisada por el Banco de España en el caso de nuestro país. Pero, en 2025, Qonto solicitó la licencia bancaria completa en Francia, la cual espera obtener "hacia finales de este año, aproximadamente".

Una vez la obtenga, hará uso del pasaporte europeo a partir de la licencia bancaria parisina, sin necesidad de registrar una sucursal local en España.

"En estos años en España, la evolución ha sido buena, pero podemos hacer más", reconoce Pireddu. Ya ofrecen tarjetas de crédito, el sistema de 'compra ahora y paga después', o cashback. Incluso, han lanzado dos agentes de IA: uno para entender cómo están tus finanzas como si fuera un analista, y otro como operador de negocio.

"Con la licencia podremos hacer bastantes más cosas. Entendemos muy bien a las pymes. En España, pero también en Europa, necesitan crédito para invertir y crecer". De hecho, Pireddu deja la puerta abierta a que los productos de crédito para pymes se lancen antes en España que en Francia, como ya ocurrió con el cashback, que primero llegó a España, Alemania y Holanda.

Y es que, como afirma el ejecutivo, "nuestras perspectivas pasan por que España crecerá por encima de la media global de Qonto".

"En España están pasando muchas cosas, pero eso es bueno. Hay mucha competencia", dice en referencia a rivales como Revolut, Monzo, el fututo asentamiento de Aion Bank (UniCredit), Wise, Trade Republic o N26. "España es muy innovadora aun teniendo grandes bancos históricos".

Atendiendo a su ADN empresarial y europeo, Qonto no tiene planes "por ahora" de poner un pie en el segmento retail. Tampoco de expandirse más allá del Viejo Contienente.

En Europa, su hoja de ruta contempla "no estar en todos los mercados, pero sí tener una cuota relevante en los mercados más importantes donde estamos".

A partir de 2027, con la licencia bancaria ya en la mano, estudiarán cómo participar en el proyecto de Bizum Pay para comercios físicos, tanto en España como en su equivalente francés, Wero.