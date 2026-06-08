Intesa Sanpaolo ofrece 30.600 millones de euros por Banca Monte dei Paschi di Siena

Si se completa la compra, el grupo resultante sería el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil y anticiparía los objetivos del plan de negocio de Intesa para 2029.

Intesa Sanpaolo acordó vender parte de los activos de MPS a Unipol Assicurazioni, que estudia fusionar estos con Banca BPER y propone una ampliación de capital de hasta 2.500 millones.

La operación se anuncia tras el interés de Banco BPM en fusionarse con MPS, lo que podría dar lugar a un grupo bancario con una capitalización superior a 50.000 millones de euros.

Intesa Sanpaolo lanza una oferta de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena, ofreciendo acciones propias y un pago en efectivo con una prima del 12,5%.

Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, ha anunciado este lunes su intención de lanzar una oferta de 30.600 millones de euros para adquirir Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), apenas un día después de que Banco BPM informase de su interés en iniciar conversaciones con el banco toscano de cara a una posible fusión entre iguales.

La propuesta desvelada este lunes por Intesa Sanpaolo contempla la entrega de 1,6 acciones propias, además del pago de 1 euro en efectivo, por cada título de MPS, con una prima del 12,5% respecto al precio oficial de cierre el pasado 5 de junio.

El anuncio de Intesa Sanpaolo se produce un día después de que el consejo de administración de Banco BPM confirmase el interés de la entidad en entablar conversaciones con Banca Monte dei Paschi di Siena "para analizar y acordar una posible fusión entre ambas entidades bancarias" con el fin de crear un nuevo grupo bancario con una capitalización de mercado superior a 50.000 millones de euros.

Según los datos de la Bolsa de Milán al cierre de la sesión del pasado viernes, la capitalización bursátil de Intesa Sanpaolo era de 99.161 millones de euros, mientras que la de MPS era de 27.179 millones.

Con el fin de abordar de forma proactiva los potenciales problemas de competencia, Intesa ha acordado la venta a Unipol Assicurazioni de una entidad jurídica bancaria que comprendería la marca MPS, alrededor de 635 sucursales de MPS y la gran mayoría de las estructuras/actividades centrales de la entidad toscana por una contraprestación en efectivo de entre 3.000 y 3.500 millones de euros.

En este sentido, Unipol ha informado este lunes de su intención de proponer a Banca BPER, la cuarta mayor entidad bancaria de Italia, una combinación entre esta y la entidad jurídica adquirida que pasará a operar bajo el nombre Banca Monte dei Paschi con más de 2.600 sucursales.

En relación con la transacción, Unipol propondrá en junta extraordinaria una ampliación de capital de hasta 2.500 millones.

De su lado, el acuerdo prevé que Intesa Sanpaolo conservaría Mediobanca y su marca, aproximadamente 625 sucursales de MPS y una parte limitada de las estructuras centrales de MPS, que en total representan alrededor del 80% del beneficio neto de MPS+Mediobanca en 2025.

"Esta oferta tiene como objetivo estratégico reforzar el liderazgo europeo de Intesa Sanpaolo en Gestión Patrimonial, Protección y Asesoramiento, así como la sostenibilidad de la creación de valor para todos los grupos de interés, sin riesgo de integración, dada la probada capacidad de Intesa Sanpaolo para llevar a cabo integraciones exitosas con un enfoque centrado en las personas", ha defendido la entidad con sede en Milán, que espera completar la transacción en diciembre de 2026, en función de las autorizaciones regulatorias.

De cerrarse la adquisición de MPS, el grupo bancario resultante sería el segundo mayor de la eurozona por capitalización bursátil y alcanzaría o superaría ya en 2025, sobre una base pro forma, los objetivos establecidos en el plan de negocio de Intesa Sanpaolo para 2029.

Por otro lado, tras su decisión de lanzar la oferta sobre MPS el consejo de administración de Intesa Sanpaolo aprobó la compra de una participación del 3,01% del capital social de Assicurazioni Generali con un carácter "puramente financiero, temporal" y que tiene como objetivo garantizar que el oferente pueda continuar, tras la finalización exitosa de la oferta, utilizando el método de participación aplicado actualmente a la participación que Mediobanca mantiene en Assicurazioni Generali.