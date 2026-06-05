ING abrirá su banca privada en Madrid, Barcelona y Valencia con 15 carteras distintas y varios planificadores patrimoniales

ING estudia la posible compra de Singular Bank para reforzar su posición en el sector y competir con grandes bancos nacionales.

Las carteras ofrecerán tres grandes estrategias (pasiva, income y growth) y cinco perfiles de riesgo, con posibilidad de personalización.

El servicio estará dirigido a clientes con más de 250.000 euros y comenzará con 17 banqueros privados, prevé llegar al centenar en 2028.

El nuevo proyecto de ING Banca Privada para después del verano ya tiene casi todos los pilares definidos. Entre las novedades, arrancará con la presencia física de banqueros privados en Madrid, Barcelona y Valencia; lanzará en torno a una quincena de carteras de fondos bajo el modelo de gestión discrecional, y contará con varios planificadores patrimoniales de los que partirá la conversación con los clientes.

Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, el banco de origen holandés planea cerrar 2026 con una veintena de asesores financieros o banqueros privados en España. De momento, ya tiene en sus filas a 17, procedentes tanto de entidades rivales (atl Capital, Abante, Deutsche Bank, Beka o Creand WM) como de promociones internas en el propio banco, y su previsión es que la cifra se alcance en verano o a comienzos del otoño.

A medio plazo, para finales de 2028, la entidad estima llegar al centenar de banqueros privados repartidos por toda España.

ING ultima el lanzamiento oficial de su banca privada para clientes con más de 250.000 euros, segmento que tiene al frente a Pablo Porres como director de Banca Privada y al ex de Deutsche Bank Fernando Candau como director comercial del área.

Los cálculos preliminares de la cúpula afloran un volumen de partida del segmento de unos 15.000 millones de euros entre clientes elegibles que ya están en el banco. Fuentes de ING reconocen que, para 2030, el plan pasa por alcanzar una cuota de mercado en banca privada similar a la que el grupo ya tiene en hipotecas u otros productos financieros. Esto es, entre el 8% y el 10%.

Tres plazas bandera

La hoja de ruta de ING es que sus banqueros privados se repartan o den servicio a lo largo de su red de 29 oficinas en nuestro país. Aunque lo harán a distintos ritmos.

Eso sí, el leitmotiv del servicio es que, pese a su capilaridad física y el trato personalizado que darán los asesores financieros a los clientes de rentas altas, el punto de partida será siempre una banca privada eminentemente digital. El nicho que quiere explotar el grupo neerlandés en mercados como Holanda, Bélgica, Italia o la propia España.

En el plano físico, su banca privada despuntará este 2026 en tres plazas: Madrid, donde la entidad estrenará en septiembre una flagship en la plaza de Colón, Barcelona y Valencia. En estas dos últimas, ING ha reformado sus principales oficinas dedicando una planta en exclusiva a la banca privada, en coexistencia con la banca de particulares.

En Barcelona ya hay seis banqueros privados trabajando, con previsión de que se incorpore alguno más, y en Valencia son dos. El resto se concentrarán en la flagship de Madrid. Pero desde ING descartan abrir más oficinas más allá de las 29 actuales.

Carteras

Uno de los puntos fuertes de ING Banca Privada será el despliegue de hasta 15 tipos distintos de carteras delegadas de fondos.

El banco naranja está terminando de diseñar una matriz para su gestión discrecional de carteras en la que convivirán tres grandes estrategias o verticales (una con enfoque pasivo, apoyado en ETF y fondos indexados; otra orientada a income, con foco en generación y reparto de rentas; y una tercera de sesgo growth) con cinco perfiles de riesgo por cada una de ellas.

Aun así, el cliente en cuestión podrá personalizar más si cabe cada una de estas 15 carteras modelo. Por ejemplo, añadiendo más exposición a Wall Street o emergentes; restando o sumando peso a sectores como salud, defensa o energías renovables en función de su situación personal o la actualidad del mercado, o moviendo el porcentaje de liquidez.

El control de estas carteras tendrá lugar desde el Investment Center que ING tiene en Ámsterdam, desde donde administra más de 300.000 millones de euros a nivel mundial.

Y, como informó este periódico, ING también venderá fondos de activos privados desde 25.000 euros a partir de este año mediante un Eltif (fondo europeo de inversión a largo plazo).

Su primer vehículo de capital riesgo, deuda privada o infraestructuras para los minoristas comenzará a distribuirse en Países Bajos y luego se abrirá a Bélgica, Alemania, Italia y España.

Planificadores patrimoniales

"La conversación con el cliente no empezará desde el producto, sino desde la planificación financiera". Así lo avanzan las fuentes de ING consultadas.

Para darle sentido y empaque a todo lo anterior, ING Banca Privada ha incorporado a dos profesionales de atl Capital con un rol definido de planificadores patrimoniales o financieros.

Se trata de Marina Marcos Cava y Teresa Ayerdi Ugedo, ambas bajo el cargo de wealth planners y con el cometido de engrasar la cartera financiera de los clientes de alto patrimonio con la parte fiscal, legal, sucesoria o de estilo de vida.

A medida que avance la banca privada, se incorporarán más planificadores patrimoniales, al tiempo que la intención de la entidad es que todos los banqueros privados sepan usar y utilicen, aunque sea a modo introductorio, la herramienta interna de planificación financiera que ING ha puesto a su disposición.

Singular Bank

Por último, desde ING analizan la posible adquisición de Singular Bank a Warburg Pincus para acelerar su posición en banca privada mediante una operación inorgánica y que así compita más rápidamente contra los grandes bancos nacionales como CaixaBank, Santander o BBVA.

Aunque ING no ha confirmado este extremo oficialmente, fuentes del mercado le ponen como uno de los favoritos para hacerse con el banco privado que dirige Javier Marín.

ING se postula como posible comprador de Singular entre una terna de interesados que también incluye al italiano Intesa Sanpaolo o al español Abanca.

Aunque el deseo de Marín es mantener la autonomía y la marca de Singular Bank, con la entrada de nuevos accionistas minoritarios que sean grandes fortunas clientes del banco, family offices o, incluso, entidades latinoamericanas con interés en asentarse en España.