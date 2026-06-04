Unicaja abrirá un 'hub' tecnológico de hasta 200 personas en Málaga y un centro de datos en Madrid
Dentro de la inversión de 250M que el banco tiene previsto realizar en su transformación tecnológica entre 2025 y 2027.
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Las claves
Generado con IA
Unicaja abrirá un hub tecnológico en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, con capacidad para hasta 200 profesionales.
El banco también creará un centro de datos en Madrid dentro del proyecto 'Atlas', que se desplegará hasta mediados de 2028.
Ambos proyectos forman parte de una inversión de 250 millones de euros para la transformación tecnológica de Unicaja entre 2025 y 2027.
El objetivo es reforzar la seguridad, la resiliencia operativa y preparar al banco para nuevas capacidades en datos e inteligencia artificial generativa.
Unicaja tiene previsto apuntalar su transformación tecnológica a corto plazo mediante la creación de un hub tecnológico en Málaga y un centro de datos en Madrid, según ha informado el banco en un comunicado.
Estos dos proyectos están incluidos dentro de la inversión de 250 millones de euros que el banco tiene previsto realizar en su transformación tecnológica entre 2025 y 2027.
"Este proyecto responde a la necesidad de seguir evolucionando nuestra infraestructura tecnológica en un entorno cada vez más exigente. Nos permite reforzar la seguridad, avanzar en cumplimiento regulatorio y prepararnos para integrar nuevas capacidades vinculadas al dato y a la innovación", ha afirmado la directora general de Tecnología y Operaciones, Estrella Botas.
El hub estará localizado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. La apertura está prevista para el primer trimestre de 2027 y tendrá capacidad para albergar hasta 200 profesionales de ámbitos como tecnología, innovación, inteligencia artificial generativa (IAG) y dato, entre otros. Desde este espacio se impulsarán soluciones digitales y proyectos vinculados al uso del dato y la IAG aplicados al negocio financiero.
El centro de datos se enmarca dentro del desarrollo del conocido como proyecto 'Atlas'. Este nuevo modelo permitirá a Unicaja mejorar de "forma significativa" sus capacidades conforme al marco regulatorio y expectativas supervisoras. El despliegue se iniciará este año y se ejecutará en varias oleadas hasta mediados de 2028, lo que facilitará una "implantación ordenada y alineada con las necesidades de la operativa".
El banco ha explicado que el nuevo centro de datos reforzará la capacidad tecnológica y contribuirá a mejorar los niveles de resiliencia operativa, continuidad del servicio y seguridad de los sistemas
El anuncio llega al tiempo que la información publicada por EL ESPAÑOL-Invertia sobre que el banco malagueño ofrece entre 100 y 105 millones de euros por el negocio de tarjetas de Wizink Bank, excluyendo sus verticales de crédito al consumo y ahorro.