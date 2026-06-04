Commerzbank pide al regulador aclarar información "potencialmente engañosa" de UniCredit sobre su opa

El Gobierno alemán, accionista del 12% de Commerzbank, también ha criticado la oferta de UniCredit por considerar que no valora adecuadamente la entidad.

Commerzbank afirma que la mayoría de las acciones ofrecidas están vinculadas a derivados y no reflejan apoyo independiente de los accionistas.

El banco alemán cuestiona las cifras comunicadas por UniCredit, señalando que inflan artificialmente la percepción de apoyo accionarial a la oferta.

Commerzbank ha solicitado a la BaFin que revise información "potencialmente engañosa" presentada por UniCredit sobre el respaldo a su opa.

Commerzbank ha elevado una petición a la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) para que revise "información potencialmente engañosa" por parte de UniCredit en relación con el respaldo a su oferta pública de adquisición, cuyo plazo de aceptación está previsto que concluya el próximo 16 de junio.

"Dadas las importantes implicaciones para el mercado y la regulación que conllevan estos asuntos, así como las considerables preocupaciones expresadas por sus accionistas, Commerzbank facilita a la BaFin la información pública pertinente, junto con su propio análisis y conclusiones, y apoya una revisión exhaustiva de los hechos relevantes para ofrecer al mercado una visión completa de la situación", ha anunciado la entidad germana.

En opinión del banco alemán, las cifras más recientes comunicadas por UniCredit sobre la aceptación de su opa "son engañosas", carecen de explicaciones que las respalden y generan la sospecha de pretender dar la falsa impresión de una posición inflada artificialmente, lo cual, en su opinión, requiere investigación.

En este sentido, apunta que, según la propia información divulgada por UniCredit, la italiana controlaría de forma directa aproximadamente el 27% de las acciones de Commerzbank, mientras que las posiciones restantes reportadas se refieren principalmente a acciones ofrecidas e instrumentos derivados, y no deben interpretarse como un reflejo de niveles equivalentes de propiedad accionaria, derechos de voto o control.

De este modo, para Commerzbank la información presentada por UniCredit no refleja una propiedad, derechos de voto ni control equivalentes, ya que las acciones en poder directo, las posiciones en derivados y las acciones ofrecidas no deben interpretarse como una posición agregada.

En este sentido, según los datos disponibles para Commerzbank, el 7,58% de las acciones ofrecidas estarían vinculadas, en su mayoría directa o indirectamente, a las contrapartes de derivados de UniCredit, y no a inversores independientes.

"Las acciones ofrecidas recientemente reportadas, que representan un volumen total del 7,58%, plantean importantes interrogantes sobre su origen económico e interpretación", cuestiona Commerzbank, que sostiene que no se ha identificado ninguna oferta de un inversor institucional, mientras que la suma de todas las ofertas minoristas ascendería a una participación de tan solo el 0,05%, por lo que considera que las acciones ofrecidas no pueden considerarse prueba del apoyo independiente de los accionistas a la oferta.

Evaluación completa

Asimismo, dado que el precio de oferta implícito actual es inferior al de la cotización de las acciones de Commerzbank en la actualidad, la entidad alemana considera que "no ofrece ninguna justificación económica para que los accionistas ofrezcan sus acciones".

De tal modo, Commerzbank recomienda abstenerse de extraer conclusiones definitivas sobre la titularidad, la influencia, el control o el nivel final de apoyo de los accionistas a la oferta hasta que los hechos relevantes se hayan evaluado completamente y se hayan divulgado adecuadamente.

El pasado 5 de mayo, UniCredit dio comienzo al periodo de aceptación de su oferta de adquisición dirigida a los accionistas de Commerzbank. Según la documentación publicada por el banco dirigido por Andrea Orcel, el periodo de aceptación de la propuesta permanecerá abierto hasta el próximo 16 de junio, aunque se contempla la posibilidad de un plazo adicional de dos semanas, entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2026.

La oferta plantea un canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada una del banco alemán, sin embargo, Commerzbank ha mostrado su rechazo a esta operación al considerar que no refleja adecuadamente el valor fundamental ni el potencial de la entidad financiera.

El propio Gobierno alemán, que posee alrededor del 12% de Commerzbank, también ha criticado la oferta de adquisición sobre uno de los principales bancos del país germano.