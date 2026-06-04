El Banco Central de Cuba anuncia que Visa y Mastercard dejarán de operar en el país

La medida está relacionada con las sanciones de Estados Unidos y la Orden Ejecutiva No. 14404 emitida por Donald Trump.

La interrupción se debe a que el banco extranjero que procesa las operaciones cortará su relación con Fincimex, entidad financiera cubana.

El Banco Central de Cuba anunció que Visa y Mastercard dejarán de funcionar en el país a partir del 6 de junio.

El Banco Central de Cuba (BCC) ha informado de que "a partir del 6 de junio" dejarán de funcionar en el país los servicios intermediados a través de las tarjetas de Visa y Mastercard, después de que el "banco extranjero" que procesa las operaciones a través de estos medios de pago haya informado de que interrumpirá su relación con la entidad local Fincimex en el marco de las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

En un comunicado, el BCC ha confirmado que fue informado el pasado martes por dicho banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de su intención de interrumpir su relación con Fincimex, entidad financiera cubana vinculada a Gaesa, encargada de gestionar remesas internacionales, emitir tarjetas de débito y crédito, y procesar pagos en la isla.

La institución cubana ha denunciado que dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump "como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba".

En concreto, la entidad extranjera informó de que "a partir del 6 de junio, fecha en que entra en vigor la medida del Imperio", se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana, según señala el comunicado del BCC.

"A partir de la decisión, Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard", ha señalado.

De este modo, el BCC ha indicado que se mantienen los medios de pagos establecidos para las operaciones en divisas en el país, incluyendo el efectivo, así como tarjetas prepago 100% nacionales como 'Clásica' y 'Tropical', además de tarjetas internacionales como la rusa 'Mir' y la china 'Union pay'.