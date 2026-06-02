Tressis-Morabanc ficha a Sergio García Sendón (EBN) como jefe de la banca de inversión

El grupo supera los 20.000 millones de euros bajo gestión y busca reforzar su propuesta de asesoramiento y soluciones de inversión hasta 2027.

La compañía culminó recientemente la fusión de sus sociedades de valores en España tras la adquisición mayoritaria por parte de Morabanc.

García Sendón liderará las áreas de banca de inversión y mercado de capitales, incluyendo la mesa de renta fija institucional.

Tressis-Morabanc ha fichado a Sergio García Sendón, procedente de EBN Banco, como nuevo director general de Banca de Inversión.

Tressis (del Grupo Morabanc) refuerza su banca de inversión con un fichaje clave para el desarrollo del área. La firma ha incorporado a Sergio García Sendón como nuevo director general de Banca de Inversión.

Procedente de EBN Banco, García Sendón liderará las áreas de banca de inversión y mercado de capitales, que integra la mesa de renta fija institucional.

García Sendón es un profesional con mucha experiencia a sus espaldas. Los últimos siete años ha trabajado para EBN en distintos puestos de responsabilidad, como director de la Banca Corporativa y de Inversión, así como de la Banca Mayorista. Cabe recordar que EBN ha sido adquirido por el grupo hondureño Atlántida.

Antes trabajó para entidades como Intermoney (Grupo CIMD) en dos etapas distintas, Natixis, Invesco o la extinta Arcalia Patrimonios.

Tressis y Morabanc han culminado hace poco la fusión de sus sociedades de valores en España. Tras la adquisición de una participación mayoritaria (más del 90%) por parte del grupo andorrano, ambas entidades operan bajo un plan estratégico conjunto hasta 2027.

En paralelo, el Grupo Morabanc adquirió el Banco Europeo de Finanzas (BEF) a Unicaja, transformándolo oficialmente en Morabanc España. Esto asienta su posición como banco operativo en España, con sede en Madrid.

El proyecto global en España cuenta con un horizonte de expansión fijado para el año 2027. Mientras tanto, Tressis mantiene su autonomía comercial como banca privada independiente y especializada.

Esta reestructuración ha impulsado el volumen de negocio del grupo, superando los 20.000 millones de euros bajo gestión, con un notable aumento de sus beneficios.

Con la incorporación de García Sendón, "reforzamos los servicios que ya ofrecemos a empresas, instituciones, grupos familiares y clientes patrimoniales, ampliando nuestra propuesta de asesoramiento corporativo, financiación, acceso a mercados y soluciones de inversión en renta fija", tal y como reza el comunicado interno enviado por Tressis (Morabanc) a su plantilla y al que ha tenido acceso este periódico.