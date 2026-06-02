Trade Republic se 'cuela' en la campaña electoral del Real Madrid con su codiciada lona publicitaria del Bernabéu

El neobanco alemán se ha negado a renunciar a la primera quincena de junio, aprovechando la visibilidad que ofrece la coyuntura electoral y la visita del Papa a Madrid.

La ubicación estratégica de la lona, cerca de las sedes de ambos candidatos, ha generado interés y competencia entre los equipos de Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

La batalla electoral por las elecciones presidenciales del Real Madrid el próximo domingo 7 de junio se libra en cada esquina de la capital. Y a los equipos de campaña de Florentino Pérez y Enrique Riquelme les ha salido un inesperado tercer competidor: el neobanco de origen germano Trade Republic.

Aprovechando la visita del Papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio, Trade Republic reservó hace tiempo -antes siquiera de que se convocaran las elecciones presidenciales del Real Madrid- una campaña publicitaria en exteriores para dar a conocer, sobre todo en Madrid y Barcelona, su cuenta remunerada, que ahora paga un 3,04% TAE para todos los nuevos clientes y que promociona el actor de Hollywood, Brad Pitt.

El problema está en que una de las gigantescas lonas contratadas por Trade Republic para la primera quincena de junio es la situada enfrente del estadio Santiago Bernabéu, en la confluencia de la avenida de Concha Espina y el paseo de La Habana, en plena plaza de los Sagrados Corazones.

La lona también se encuentra a pocos metros de las sedes de ambos candidatos a la presidencia del club blanco. Su ubicación estratégica para la recta final de la campaña electoral es objeto de codicia por ambos contendientes.

Antes de Trade Republic, era Apple quien tenía contratado el espacio, que normalmente se cierra por quincenas o meses enteros. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes financieras, los equipos de Florentino Pérez y Enrique Riquelme han intentado hasta la saciedad desplazar ambos contratos a otras fechas próximas para quedarse ellos con la lona de la discordia.

El equipo de Florentino Pérez logró que Apple les cediera una semana la fachada, donde exhibió las siete Champions League ganadas bajo su mandato (Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres) junto a su imagen a gran escala.

Y tanto los responsables de marketing de Florentino como los de Riquelme han ofrecido a Trade Republic a través de la operadora publicitaria que gestiona el espacio importantes sumas de dinero -"un cheque en blanco", se ha llegado a deslizar- para que renuncie a la primera quincena de junio o, al menos, postergue su publicidad a días posteriores, una vez finalice la campaña electoral por el Real Madrid.

Sin embargo, el neobanco alemán se ha negado en rotundo, habida cuenta de la gran influencia que tendrá su campaña publicitaria entre los ahorradores e inversores en plenas elecciones presidenciales del Real Madrid y con la visita del Papa de por medio.