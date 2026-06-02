Los empleados de banca fuerzan paros en toda España para pedir mejores condiciones tras los beneficios récord

Las movilizaciones se realizarán en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, en entidades como BBVA, Santander, Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Cajamar.

El informe de CCOO señala que desde 2008 el empleo en banca ha caído un 40% y las oficinas un 64%, mientras la rentabilidad y los beneficios han aumentado notablemente.

Más del 90% de los trabajadores bancarios apoyan las movilizaciones, denunciando excesiva presión comercial, sobrecarga laboral, prolongación de jornadas y falta de desconexión digital.

Los empleados de banca han convocado paros y concentraciones en toda España para reclamar mejores condiciones laborales tras los beneficios récord del sector.

Las plantillas de la banca española vuelven a la lucha. La Federación de Servicios de CCOO ha convocado para este miércoles una jornada de concentraciones simultáneas en las principales entidades bancarias del país ante "la creciente presión comercial que sufren las plantillas en un sector que sigue batiendo récords de beneficios".

En el 'Informe Sector financiero: la voz de las plantillas', elaborado por CCOO entre 45.000 trabajadores de la banca para respaldar las movilizaciones, se deduce que más del 90% de las plantillas del sector financiero apoya movilizaciones sindicales.

Cabe recordar que los beneficios conjuntos de los bancos cotizados alcanzaron un récord histórico de unos 34.000 millones de euros en 2025, frente a 26.000 millones dos años antes, en 2023.

Sin embargo, y mirando más a largo plazo, desde 2008, la red de oficinas de la banca española se ha recortado alrededor de un 64% y el empleo directo en entidades de depósito, un 40%.

Además, la edad media de las plantillas bancarias se sitúa en 45 años, lo que refleja un sector muy envejecido y con poca renovación.

El documento de CCOO identifica cuatro grandes causas del malestar laboral: carga de trabajo excesiva, presión comercial, prolongaciones de jornada y desconexión digital inexistente en la práctica.

Según la encuesta, ocho de cada diez personas consideran que el clima laboral en la banca española está dañando su salud física y mental.

También se critica el sistema de retribución variable, que, por lo general, las plantillas perciben como opaco, arbitrario y usado como herramienta de presión.

En oposición, CCOO plantea cinco ejes de actuación: más personal, fin de la presión comercial, protección de la salud mental, tiempo para vivir y reconocimiento de la profesionalidad.

Medidas

Más concretamente, entre las medidas se propone cubrir ausencias, frenar la coacción comercial, garantizar la desconexión digital, reducir jornada, mejorar la conciliación, transparentar las promociones y regular el uso de la IA en la gestión de personas.

La tesis del informe es que la banca española es muy rentable, pero su modelo organizativo está erosionando la salud, la motivación y la sostenibilidad del trabajo en el sector.

Este mensaje llega poco después de que CaixaBank y BBVA hayan sufrido las huelgas de sus plantillas -o parte de ellas-, si bien Kutxabank salvó el escollo gracias a un nuevo convenio colectivo hasta 2028, suscrito con la mayoría de la representación de los trabajadores: ELA, CCOO, Pixkanaka Kaskari, ALE y LAB.

Los empleados de estos bancos pedían que los beneficios récord se repartan entre los trabajadores, precisamente en un momento de gran disrupción por la IA.

El informe de CCOO sostiene que la banca ha mejorado mucho su rentabilidad desde 2008, pero lo ha hecho a costa de reducir plantilla, cerrar oficinas, aumentar la presión comercial y deteriorar el clima laboral.

También denuncia que esa transformación digital y operativa está generando exclusión financiera para parte de la población, sobre todo en zonas rurales y entre personas mayores o con menos competencias digitales.

Por eso, el miércoles hay convocados casi una docena de paros a las 11h o las 12h en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, A Coruña, Zaragoza y Valladolid. Las sedes o sucursales de los bancos convocados son las de BBVA, Santander, Banco Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Cajamar.