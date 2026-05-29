El Tribunal de Cuentas ve "debilidades" en los avales ICO en pandemia, algunos a operaciones invalidadas

Pese a las debilidades, el Tribunal considera que los avales resultaron eficaces para la supervivencia empresarial, especialmente en microempresas y pymes, aunque aumentaron su endeudamiento.

El informe estima que el coste final de los avales podría llegar a 3.800 millones de euros para el Estado, si se mantienen las condiciones actuales de ingresos e impagos.

Se identificaron incidencias en validaciones automáticas, sistemas de información y retrasos en la revisión de operaciones, incluyendo pagos de avales a operaciones posteriormente invalidadas.

El Tribunal de Cuentas detecta "debilidades" en la gestión y seguimiento de los avales ICO concedidos durante la pandemia.

El Tribunal de Cuentas ha detectado "debilidades" en la gestión de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedidas en la pandemia de Covid y ha pedido a la Administración Pública reforzar aspectos como la transparencia y la evaluación de futuros programas similares.

Es una de las conclusiones a las que el organismo fiscalizador ha llegado en su informe de fiscalización sobre las líneas de avales gestionadas por el ICO, que se aprobaron en el marco de la crisis sanitaria para garantizar hasta el 80% de préstamos a empresas y autónomos, con el objetivo de cubrir necesidades de liquidez, pago de salarios o facturas.

El documento identifica en concreto debilidades en los sistemas de gestión y seguimiento de las operaciones y en los sistemas de información. Sobre todo, señala incidencias relacionadas principalmente en relación con las validaciones automáticas aplicadas en las extensiones de las operaciones, en las comunicaciones al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS) y en la fiabilidad de algunos datos registrados en la aplicación Banc@ico.

A su vez, la institución presidida por Enriqueta Chicano identifica también retrasos en los procesos de revisión de las operaciones, singularmente de las que tenían impagos, que en algunos casos "dieron lugar al abono de avales correspondientes a operaciones que posteriormente fueron invalidadas y a otros riesgos de control".

La fiscalización estima que, si se cumplen las mismas condiciones de ingresos e impagos, el importe de los avales que abonaría el ICO podría ascender a 6.795 millones de euros. Asimismo, el informe calcula en estas circunstancias que el coste final de la medida para el Estado podría alcanzar los 3.800 millones de euros (6.795 millones de euros menos 3.000 millones del fondo creado para pagar los avales).

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas recomienda "reforzar aspectos concretos de los sistemas de gestión, transparencia y evaluación para la gestión de posibles futuras líneas de avales".

Según recoge el informe, las líneas de avales permitieron movilizar un volumen muy elevado de financiación, con 1,19 millones de operaciones que alcanzaron los 140.736 millones de euros, con un importe avalado superior a los 107.020 millones.

Balance en cifras

Así, la institución considera que los avales "constituyeron un instrumento eficaz de apoyo financiero para la supervivencia empresarial y mejora de la liquidez", especialmente en microempresas y pequeñas y medianas empresas. Eso sí, la fiscalización matiza que si bien los avales fueron eficaces para la supervivencia, las empresas "aumentaron su endeudamiento, con impactos limitados y puntuales en el empleo y la reactivación económica".

A 30 de septiembre de 2025, el saldo vivo avalado pendiente de amortizar se situaba en 38.187 millones de euros (el 36% del importe inicial). Según el informe, el 78% de las empresas beneficiarias (388.420) continuaban activas en 2025. Además, hasta esa misma fecha, 707.287 operaciones avaladas continuaban en cumplimiento, otras 366.135 ya habían sido amortizadas y 116.450 habían comunicado impagos.