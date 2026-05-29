El Euríbor suma tres meses al alza y escala al 2,8%, lo que supone una subida de 0,6 puntos desde la guerra de Irán

El repunte del Euríbor ya afecta a las hipotecas variables, incrementando la cuota mensual en unos 60 euros para préstamos medios respecto al año anterior.

La evolución del Euríbor está ligada a factores como el precio del petróleo y la situación en Oriente Medio, pudiendo moderarse si se logra un acuerdo de paz.

Expertos advierten que, si el BCE sube los tipos en junio o mantiene una postura restrictiva, el Euríbor podría acercarse o superar el 3% este verano.

El Euríbor encadena tres meses de subidas y cierra mayo en el 2,816%, un aumento de 0,6 puntos desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Euríbor encadena su tercer mes consecutivo de subidas, cerrando mayo en el 2,816% y consolidando un repunte de 0,6 puntos desde febrero, cuando estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación ha llevado al índice a niveles que no se veían desde septiembre de 2024.

Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, afirma que, "si el Banco Central Europeo confirma una subida de tipos en junio o mantiene un tono muy restrictivo, no sería descartable ver al Euríbor acercarse o, incluso, superar puntualmente el 3% durante el verano".

Por su parte, Ebury, la fintech participada por Santander, cree que "más allá de junio, el panorama monetario de la eurozona es algo más difuso. Si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 90 dólares por barril de forma continuada, es probable que haya una segunda subida de tipos en la zona euro y, por lo tanto, que el Euríbor a 12 meses se mantenga en niveles similares o ligeramente más altos a los actuales".

Sin embargo, contrasta Diego Barnuevo, analista de Mercados de Ebury, "si se firma un acuerdo de paz y se consigue reanudar el flujo del estrecho de Ormuz, al menos parcialmente, las expectativas de una segunda subida de tipos se reducirían y el Euríbor a 12 meses podría acabar el año por debajo de las cotas actuales, aunque no alcanzaría los niveles previos al conflicto".

Desde RN Tu Solución Hipotecaria recuerdan que el Euríbor suele adelantarse a las decisiones del BCE y que parte del escenario de subidas ya está incorporado en el mercado. "El Euríbor siempre suele anticiparse a los movimientos del BCE y ya hemos visto que el mercado está recogiendo esas posibles subidas. Por eso creemos que el BCE actuará dentro de un margen esperado y moderado", apunta Gulias.

El repunte del Euríbor ya está teniendo un impacto directo en las hipotecas variables que revisan cuota este mes. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 30 años con diferencial de Euríbor más 1%, la cuota mensual puede incrementarse en torno a 60 euros mensuales respecto a hace un año.