Ibercaja pospone por enésima vez la venta de activos privados para rentas altas ante la volatilidad del mercado

Ibercaja celebra su 150 aniversario consolidada como uno de los diez mayores bancos de España, con 1,7 millones de clientes y más de 110.000 millones de euros en volumen de negocio.

El fondo, pensado como fondo de fondos con inversión mínima de 20.000 euros y sin exposición inmobiliaria, sería asesorado por una entidad externa.

El proyecto lleva en pausa desde finales de 2022 y su lanzamiento, previsto inicialmente para finales de 2024 o principios de 2025, se retrasa sin fecha concreta.

Ibercaja ha pospuesto nuevamente el lanzamiento de su fondo de activos privados para clientes de rentas altas debido a la volatilidad del mercado.

Ibercaja vuelve a postergar su irrupción en el mercado de los activos alternativos o privados para los clientes de rentas altas por la volatilidad del mercado. El grupo zaragozano lleva desde finales de 2022 con este proyecto en el cajón.

Ya son varias veces en las que Ibercaja lo ha desempolvado para volver a meterlo en el cajón más tarde. En 2023 lo puso en stand by por primera vez. A comienzos de 2024 lo retomó para lanzarlo a finales de ese año o principios de 2025, pero también se echó atrás.

En diciembre del pasado año, la directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, avanzó que hacia mitad de 2026 por fin se lanzaría su primer fondo de capital riesgo.

Incluso, deslizó algunos detalles, como que tendría una inversión mínima de 20.000 euros, una estructura de fondo de fondos, que estaría asesorado por una tercera entidad, y que el inmobiliario no sería uno de sus subyacentes, puesto que el inversor español ya tiene suficiente ladrillo en su cartera personal.

Sin embargo, la iniciativa vuelve a un segundo plano, sin fecha de lanzamiento oficial por ahora. En un acto por su 150 aniversario, desde Ibercaja han asegurado que, "ante la volatilidad que estamos viendo en los mercados tras el estallido del conflicto de Oriente Medio y siendo la primera experiencia en este tipo de inversiones ilíquidas para muchos de nuestros clientes, queremos ser prudentes y hemos retrasado el lanzamiento".

No obstante, el banco zaragozano lleva más de dos décadas invirtiendo en activos privados a través de sus planes de pensiones, sobre todo en los de empleo, por lo que algunos colectivos sí tienen cierta exposición indirecta a los activos alternativos ilíquidos. Pero el lanzamiento para el gran público a través de su banca personal y privada tendrá que volver a esperar.

En otro orden, la entidad alcanza su siglo y medio de vida convertida en uno de los diez principales operadores bancarios del país, con una sólida posición financiera y una positiva perspectiva de futuro.

Operaciones corporativas

Más concretamente, el banco afronta la recta final de su plan estratégico 'Ahora Ibercaja', vigente hasta diciembre de 2026, con un modelo de negocio diferencial centrado en la cercanía al cliente, el asesoramiento experto y la reinversión íntegra en la sociedad del beneficio generado.

Ibercaja aborda esta conmemoración con un volumen de negocio (crédito más recursos) superior a los 110.000 millones de euros, con 1,7 millones de clientes, cerca de 900 oficinas y un equipo de más de 5.200 profesionales.

Preguntados sus responsables por posibles operaciones corporativas de nicho a corto o medio plazo, su CEO, Víctor Iglesias, ha señalado que "en Ibercaja siempre estamos abiertos a operaciones como la que realizamos en 2025 con la plataforma de Orange Bank, pero, en estos momentos, no hay oportunidades a la vista", ha reconocido.

A lo que ha puntualizado: "Siempre consideramos proyectos que sirvan como acelerador de las capacidades ya existentes y que puedan contribuir a las iniciativas y objetivos estratégicos de Ibercaja. Es decir, no buscamos un crecimiento inorgánico de la base comercial, sino que buscamos proyectos que permitan acelerar capacidades".