Monzo recibe 3.000 solicitudes en su lista de espera en los primeros días

En Reino Unido e Irlanda, Monzo ya cuenta con más de 15 millones de clientes y 900.000 empresas, y sus cuentas de ahorro ofrecen un 1,6% TAE.

Monzo ofrecerá cuentas personales, conjuntas, para menores de 18 años sin comisiones y también para empresas.

El neobanco inglés comenzará sus operaciones en España después del verano, ofreciendo IBAN españoles, domiciliaciones, nóminas e integración con Bizum.

Monzo ha recibido cerca de 3.000 solicitudes en su lista de espera en España durante los primeros cuatro días.

Monzo, el neobanco inglés que acaba de aterrizar en España y que prepara el inicio de sus operaciones para después del verano, ha recibido cerca de 3.000 solicitudes en su lista de espera en los cuatro primeros días.

La entidad, competidora directa de Revolut y que utilizará en España una sucursal de su licencia bancaria irlandesa, sacó el pasado jueves una lista de espera para captar y "escuchar" a los primeros particulares y empresas en España.

A partir de septiembre -si todos los procedimientos legales, financieros y tecnológicos están a punto- saldrá al mercado con IBAN españoles para domiciliaciones bancarias, ingresos de nómina e integración con Bizum, entre otras funcionalidades.

Entre el viernes y el lunes, Monzo ha recibido peticiones de información y, por tanto, registros de cara a sus futuras cuentas a razón de 750 usuarios por día, aproximadamente.

Fuentes bancarias aseguran que esas casi 3.000 solicitudes en su lista de espera no son demasiadas, habida cuenta que Revolut abre unas 5.000 cuentas al día en España y Trade Republic, unas 2.500.

Cuentas

Sin embargo, hay que poner en contexto la situación: Monzo acaba de anunciar que pone un pie en nuestro país, todavía no ha hecho publicidad en Internet ni tampoco en medios tradicionales, y tan sólo se trata de una lista de espera sin demasiada información, anclada a los datos que se dieron en su comunicado de llegada.

Cuando vaya acercándose la fecha de inicio de operaciones o empiece a operar como tal, es posible que Monzo coja velocidad de crucero y se ponga al mismo ritmo de captación de clientes que rivales como Revolut, Trade Republic o N26.

Monzo, dirigido por Francisco Sierra a nivel local, traerá a España tanto cuentas personales -individuales, conjuntas y para menores de 18 años sin comisiones- como para empresas.

El grupo ya cuenta con la confianza de más de 15 millones de clientes y 900.000 empresas en Reino Unido e Irlanda, donde ha abierto en abril y sus cuentas de ahorro pagan un 1,6% TAE.