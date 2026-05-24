Más de 30 Bizums por segundo: el sistema español se convierte en un imprescindible para 30 millones de usuarios en sus 10 años de vida

La compañía está participada por 22 entidades de crédito españolas, con CaixaBank, Santander y BBVA como sus principales accionistas.

La plataforma forma parte de una alianza estratégica con otros doce países para crear un sistema de pago europeo común, antesala del euro digital.

El sistema de pago ha implementado la posibilidad de pagar en comercios físicos, una novedad que se irá aplicando de forma progresiva.

Bizum cumple diez años desde su creación y ha alcanzado los 30 millones de usuarios, con una media de 30 operaciones por segundo.

Bizum acaba de alcanzar un nuevo hito. Ya se puede pagar con el sistema de pago en comercios físicos, aunque su aplicación será progresiva y estará coordinada por los negocios que se adapten a esta posibilidad.

La novedad es la antesala al futuro euro digital, pero también muestra la consistencia de Bizum en España y ensalza la robusta trayectoria que ha firmado el sistema de pago dentro y fuera del territorio nacional. Un sistema que ya cuenta con más de 30 millones de usuarios y que puede presumir de haber realizado 4.000 millones de operaciones. La media actual es de 30 Bizums al segundo.

Bizum nació como compañía hace diez años. Uno antes, en 2015, las tres grandes asociaciones bancarias y las entidades financieras españolas se unieron para desarrollar la iniciativa y establecieron el punto de partida del sistema de pago.

Valor Añadido | Bizum cumple 10 años como esencial para más de 30 millones de usuarios

Actualmente, Bizum está participada por 22 entidades de crédito españolas, representando en torno a un 96% de la cuota de mercado español.

CaixaBank es su principal accionista con un 24% del capital, Santander y BBVA son los segundos mayores socios con un 18,2% cada uno, Sabadell está en el tercer cajón en torno al 12%, y el porcentaje restante se reparte entre otras 18 entidades como Unicaja, Bankinter, Kutxabank, Ibercaja, Abanca, las cajas rurales, Mediolanum, BNP Paribas, Self Bank o Banca Pueyo

Tras su nacimiento oficial, Bizum ha consolidado diferentes avances que también se han integrado en las rutinas diarias, como la posibilidad de hacer donaciones, comprar en comercios electrónicos o pagar y comprar apuestas en Loterías y Apuestas del Estado.

Con la pandemia del covid-19 llegó uno de sus puntos de inflexión. La huida del dinero físico aceleró aún más la expansión del sistema de pago.

Un sistema -los pagos inmediatos persona a persona mediante un número de teléfono móvil- que en Europa también se encuentra en otros países a través de otras aplicaciones.

Algunas de ellas son la sueca Swish, la danesa MobilePay o la noruega Vipps. Aunque frente a ellas nuestro Bizum tiene una seria ventaja: está integrado en las distintas aplicaciones de los bancos.

Una ventaja que comparte con el sistema de pago portugués MB Way. Junto a él y al italiano Bancomat Pay, Bizum estableció hace casi un año un acuerdo para poder operar entre países con las mismas facilidades, lo que también supuso una antesala al futuro Bizum europeo.

Para llegar a esta realidad, trece países -España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Andorra y Luxemburgo- han sellado una alianza estratégica nombrada como Europa Payment Alliance.

El objetivo es ambicioso: conectar a más de 130 millones de usuarios bajo una misma plataforma de pago. Un preámbulo al futuro euro digital, la iniciativa del Banco Central Europeo para crear un medio de pago electrónico que se pueda usar en cualquier lugar de la zona euro y que nos aleje de la dependencia de los sistemas de pago estadounidenses.