La banca testará el pago con Bizum en comercios físicos para preparar al gran público de cara al euro digital

Cuatro bancos españoles y la plataforma Bizum se han presentado como candidatos para participar en las pruebas piloto del euro digital, cuyo lanzamiento se prevé para 2029.

Un consorcio de 37 bancos europeos, con amplia presencia española, avanza en la creación de una 'stablecoin' del euro, que prevé emitirse en la segunda mitad de 2026.

Bizum inicia su despliegue en comercios físicos para que los usuarios paguen con el móvil, adelantándose así a la llegada del futuro euro digital.

Bizum Pay, la stablecoin del euro y el futuro euro digital son todo eslabones de una misma cadena que debería desembocar, a medio plazo, en un nuevo sistema de pagos digital europeo que dote al Viejo Continente de mayor autonomía estratégica frente a gigantes como Estados Unidos o China.

Pero no sólo eso. Al final del proceso, los pagos serán más cómodos para los consumidores, los comercios físicos -y, por su puesto, los ecommerce- recibirán el dinero al instante por sus productos y servicios, y el fraude económico se reducirá. Así lo estima el Banco Central Europeo (BCE) y la gran banca.

En primer lugar, el comienzo de Bizum en establecimientos físicos implicará que se podrá pagar con el móvil en tienda, usando tecnología NFC y, en muchos casos, sin introducir PIN en operaciones habituales. El despliegue está siendo gradual desde el pasado 18 de mayo y no todos los bancos ni comercios lo activarán al mismo tiempo.

Como ha publicado este periódico, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter conforman el grupo de bancos que van en la avanzadilla desde ese día.

El resto de entidades bancarias se incorporarán entre finales de mayo y octubre. Se prevé que la aplicación de Bizum Pay esté disponible en las tiendas de apps de iOS y Android el 1 de junio. Y se espera que el lanzamiento masivo y generalizado se complete entre septiembre y octubre de 2026.

La experiencia será muy parecida a pagar con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.

Según la plataforma de pagos instantáneos, que ya cuenta con 31 millones de usuarios, con Bizum Pay los consumidores podrán realizar pagos presenciales directamente de cuenta a cuenta y en menos de cinco segundos.

Fuentes financieras apuntan que los bancos querrán tener todo encarrilado para antes de que llegue el euro digital.

"Si, como banca, acostumbras al gran público a pagar en comercio con Bizum, cuando llegue el euro digital (en caso de que se instaure para minoristas, que no está claro aún), ya no te comerá tanto el pastel, porque la gente ya estará operando con la solución privada desde hace tiempo", pone en contexto una de las fuentes consultadas.

Entre tanto, lo que está fraguándose a paso avanzado es una stablecoin ligada al euro auspiciada por el consorcio de bancos europeos Qivalis.

Entre los bancos españoles, CaixaBank es socio fundador y tiene a Manuel Galarza en el consejo de supervisión; después se sumó BBVA tras echar por tierra su proyecto en solitario, y ahora se han añadido Banco Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank.

Tras las 25 nuevas incorporaciones de esta última semana (también se han adherido grandes entidades como ABN Amro, Intesa Sanpaolo, Nordea, Crédit Mutuel, Erste, BPCE-Natixis o los bancos griegos), el número total de miembros del consorcio asciende a 37 instituciones financieras y amplía la presencia de Qivalis a 15 países europeos.

De partida, ya estaban ING, Danske Bank, UniCredit, Raiffeisen o BNP Paribas. Se espera que la stablecoin europea se emita en la segunda mitad de 2026, al principio sólo para empresas.

Si bien Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, dijo hace unos meses que la stablecoin será compatible con el euro digital una vez éste salga al mercado en 2029. A partir de 2027, aunque sin precisar cuándo, la stablecoin se abrirá a los particulares.

"El euro es la moneda de Europa, y las infraestructuras financieras on-chain europeas deben construirse en torno a él: construidas por instituciones europeas y regidas por normas europeas", en palabras de Jan-Oliver Sell, CEO de Qivalis.

Consorcio global

El mayor banco español, sin embargo, no forma parte de este consorcio. Santander explora lanzar una stablecoin con otros nueve grandes bancos internacionales, entre ellos Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas (que está en ambos consorcios), Citi, Barclays, UBS o MUFG Bank.

Su proyecto se enfocará en las principales divisas del G7: dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina y dólar canadiense.

Euro digital

A más largo plazo, y como ha publicado Expansión, cuatro bancos españoles (Unicaja, Ibercaja, Cecabank y Abanca) y la plataforma Bizum han formalizado una candidatura conjunta para poder participar en las pruebas piloto del euro digital en suelo español que el BCE prevé comenzar en la segunda mitad de 2027.

En la convocatoria del supervisor, se presentaron más de 50 entidades para todo el suelo europeo.

El euro digital todavía no ha entrado en vigor ni tiene una fecha oficial de lanzamiento, ya que se encuentra en fase de desarrollo y preparación técnica por parte del Eurosistema. Si se aprueba la normativa europea, podría lanzarse un programa piloto en 2027 y su emisión definitiva está prevista para el año 2029.

El coste estimado total de desarrollo rondará los 1.200 millones de euros, al que habrá que sumar 320 millones al año en gastos operativos.