Enrique Riquelme negocia el aval para el Real Madrid con Andbank en Andorra tras el portazo de la banca española

Los bancos españoles han rechazado avalar su candidatura a las elecciones por no disponer de la solvencia y las garantías económicas necesarias. El dueño de Cox Energy intenta logarlo a través del banco en el que los Pujol ocultaron inicialmente su fortuna procedente del pago de comisiones.

Las claves

Las claves Generado con IA Enrique Riquelme negocia con Andbank en Andorra para conseguir el aval necesario y presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid. La banca española y entidades internacionales como Deutsche Bank han rechazado avalar la candidatura de Riquelme por falta de garantías económicas. Riquelme estudia también la opción de presentar el aval mediante un pool de bancos internacionales, incluida la posibilidad con el canadiense Scotiabank. El empresario necesita un aval de 187 millones de euros, equivalente al 15% del presupuesto del Real Madrid, antes del sábado 23 de mayo para formalizar su candidatura.

Enrique Riquelme negocia el aval para las elecciones del Real Madrid con Andbank en Andorra tras el portazo de la banca española.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, los bancos españoles no han encontrado la solvencia y garantías económicas suficientes para avalar la candidatura de Enrique Riquelme.

Otros bancos internacionales, como Deutsche Bank, también han rechazado la operación.

Por ello, el dueño de Cox Energy negocia con la banca andorrana a contrarreloj el aval de 187 millones de euros necesario para poder presentar su candidatura este sábado tras haber hecho pública su intención de enfrentarse a Florentino Pérez.

Riquelme busca el aval con Andbank, banco ligado a los Pujol y en el que la familia del expresidente de Cataluña mantuvo oculta inicialmente la fortuna lograda del cobro de comisiones ilegales.

Otros de los bancos que estudian a estas horas avalar la candidatura de Riquelme es el canadiense Scotiabank.

Ante las dificultades encontradas para encontrar el aval bancario, el dueño de Cox Energy plantea también presentarlo a través de un pool de varios bancos internacionales.

El portazo de la banca española ha sido un duro revés para la aspiración de Enrique Riquelme de poder concurrir a las elecciones del Real Madrid.

El máximo accionista de Cox Energy tiene hasta este sábado 23 de mayo para lograr el aval a su candidatura.

El aval de 187 millones corresponde al 15% del presupuesto del Real Madrid, cantidad necesaria para que la junta electoral del club dé por buena la intención de Riquelme de presentarse.

El empresario alicantino afirmó en una carta el jueves que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid Club de Fútbol, encabezando la correspondiente candidatura a la Junta Directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

"Asimismo, manifiesta que la candidatura reúne los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición", dijo entonces Riquelme.

Sin embargo, a poco más de 36 horas para que expire el plazo, Riquelme continúa intentando cerrar el aval bancario en Andorra.