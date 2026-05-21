Monzo saca una lista de espera para captar y "escuchar" a los primeros particulares y empresas en España

Las empresas que accedan anticipadamente podrán disfrutar gratis durante 12 meses de los planes de suscripción Monzo Business Pro o Team.

La oferta de Monzo incluirá cuentas individuales, conjuntas, para menores de 18 años y para empresas, con funcionalidades como huchas de impuestos y análisis de flujo de caja.

El neobanco ofrecerá cuentas gratuitas con funciones inteligentes de ahorro, IBAN español, integración con Bizum y remuneración del 1,6% TAE.

Monzo lanza una lista de espera en España para captar a los primeros clientes particulares y empresas antes de su apertura oficial.

El neobanco inglés Monzo, que ya tiene registrada en el Banco de España la sucursal de su licencia bancaria irlandesa, ha lanzado una lista de espera para potenciales clientes.

Los clientes pueden apuntarse para acceder antes del lanzamiento a una cuenta gratuita que ofrece "formas inteligentes de ahorrar", según la entidad.

Está previsto que la versión definitiva esté disponible "a finales de este año", y las personas apuntadas en la lista de espera que se conviertan en clientes serán las primeras en recibir las tarjetas 'coral vivo', el sello distintivo de Monzo.

Como publicó este periódico, el grupo trabaja para intentar empezar a operar a nivel local en septiembre. Y ahora confirma Monzo que traerá tanto cuentas personales -individuales, conjuntas y para menores de 18 años sin comisiones- como para empresas.

"Somos un banco, pero no un banco cualquiera. En Monzo queremos ayudar a las personas y a las empresas a sacar el máximo partido a su dinero y a sentirse realmente en control de sus finanzas. Nuestra lista de espera es un paso muy importante porque nos permitirá escuchar a los primeros clientes en España, entender mejor sus necesidades y asegurarnos de que estamos construyendo un banco pensado para el mercado español y sus retos locales", afirma Francisco Sierra, director general para España.

El grupo Monzo ya cuenta con la confianza de más de 15 millones de clientes y 900.000 empresas en Reino Unido e Irlanda, donde ha abierto en abril.

En España, traerá "productos a medida", como IBAN españoles para domiciliaciones bancarias "sin complicaciones", ingresos de nómina e integración con Bizum.

En cuanto a remuneración, los ahorros remunerados sin comisiones permiten a los clientes ver cómo crecen sus ahorros con un 1,6% TAE variable sobre su dinero. Además, pueden retirarlos en cualquier momento, puntualizan desde el neobanco.

Para las empresas, por ejemplo, habrá funcionalidades como las huchas de impuestos (que reservan automáticamente un porcentaje de los ingresos que reciben los clientes para impuestos y otros pagos) o el análisis de flujo de caja (que ayuda a los negocios a tener una visión clara de sus ingresos y gastos mensuales o anuales).

Las empresas que se unan a Monzo durante la fase de acceso anticipado podrán elegir entre los planes de suscripción de Monzo Business: los planes Pro o Team, que podrán disfrutar de forma gratuita durante los primeros 12 meses.