ABN Amro, Intesa, Nordea, Crédit Mutuel o los griegos se unen a la banca española en el proyecto de 'stablecoin' europea

El Banco Santander no forma parte de Qivalis y trabaja en una stablecoin global junto a otros grandes bancos internacionales, centrada en las divisas principales del G7.

Unicaja e Ibercaja participarán en el consorcio de forma indirecta a través de Cecabank, del que son accionistas.

Bancos destacados como ABN Amro, Intesa, Nordea, Crédit Mutuel y los principales bancos griegos se han unido recientemente al proyecto Qivalis.

El consorcio Qivalis, impulsor de una stablecoin europea ligada al euro, suma ya 37 bancos de 15 países, incluyendo la mayoría de entidades españolas.

El consorcio de bancos europeos para lanzar una stablecoin ligada al euro, bautizado como Qivalis, ha pegado un fuerte acelerón gracias, en parte, a la adhesión de la mayoría de bancos españoles.

CaixaBank es socio fundador del consorcio y tiene a Manuel Galarza en el consejo de supervisión; después se sumó BBVA tras echar por tierra su proyecto en solitario, y ayer se añadieron Banco Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank. Prácticamente, la banca española supone un quinto del proyecto actual.

Tras las 25 nuevas incorporaciones, el número total de miembros del consorcio asciende a 37 instituciones financieras y amplía la presencia de Qivalis a 15 países europeos.

Hasta ayer, dentro del consorcio había grandes bancos continentales como ING, Danske Bank, UniCredit, Raiffeisen o BNP Paribas.

Con la reciente ampliación, Qivalis gana fuerza y representatividad tras la suma de otras entidades de renombre como ABN Amro, Bank of Ireland, Crédit Mutuel, Erste, BPCE (Natixis), Intesa Sanpaolo, Nordea o Rabobank.

También los bancos griegos, ya en forma tras los rescates a Grecia en la crisis del euro, se han adentrado en la iniciativa a través de Piraeus y National Bank of Greece.

Otros bancos regionales de los países nórdicos o la Europa del Este también se han involucrado en Qivalis.

En lo que respecta al resto de bancos españoles, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, Unicaja e Ibercaja participarán del consorcio indirectamente a través de Cecabank, del que son accionistas. Portavoces de estos grupos avanzan que la solución que desarrolle Qivalis la contratarán con Cecabank en cuanto sea implantable.

Desde Cajamar señalan asépticamente que "no formamos parte de Qivalis".

Por su parte, en Banca March recuerdan que "esta iniciativa orientada a sistemas de pagos digitales no forma parte de nuestro negocio core", si bien "la seguimos con atención, pero no hemos tomado una decisión en cuanto a la adhesión a la misma".

"El euro es la moneda de Europa, y las infraestructuras financieras on-chain europeas deben construirse en torno a él: construidas por instituciones europeas y regidas por normas europeas", en palabras de Jan-Oliver Sell, CEO de Qivalis. Se espera que la stablecoin europea se emita en la segunda mitad de 2026.

Santander, fuera

El mayor banco español, sin embargo, no forma parte de este consorcio. Santander explora lanzar una stablecoin con otros nueve grandes bancos internacionales, entre ellos Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, BNP Paribas (que está en ambos consorcios), Citi, Barclays, UBS o MUFG Bank.

Su proyecto se enfocará en las principales divisas del G7: dólar estadounidense, euro, yen, libra esterlina y dólar canadiense.