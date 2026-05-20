Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank se unen al consorcio Qivalis para la ‘stablecoin’ del euro

La stablecoin europea de Qivalis buscará cumplir con la normativa MiCAR y estará bajo la previsión de supervisión del De Nederlandsche Bank (DNB).

CaixaBank fue socio fundador del consorcio, seguido por BBVA, y ahora se suman los nuevos bancos españoles.

Con estas incorporaciones, Qivalis suma un total de 37 instituciones financieras y amplía su presencia a 15 países europeos.

Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank se han unido al consorcio europeo Qivalis para emitir una stablecoin regulada en euros.

Qivalis, el consorcio bancario europeo creado para emitir una stablecoin regulada denominada en euros, ha anunciado la incorporación de 25 bancos entre los que se encuentran Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank.

El consorcio ha detallado en un comunicado que tras las nuevas incorporaciones "el número total de miembros del consorcio asciende a 37 instituciones financieras y amplía la presencia de Qivalis a 15 países europeos".

Entre los bancos españoles, CaixaBank es socio fundador, después se sumó BBVA, y ahora se han añadido Banco Sabadell, Cecabank, Bankinter, Abanca y Kutxabank. Aunque los tres últimos no lo han hecho oficial aún, desde el consorcio ya publicitan sus nombres.

"Estas instituciones se unen a los miembros ya existentes del consorcio en su misión de establecer un ecosistema on-chain dinámico que posicione a la stablecoin en euros como un referente global para las finanzas digitales. Este crecimiento refuerza significativamente el esfuerzo colectivo por establecer una stablecoin denominada en euros y conforme con MiCAR, bajo la supervisión prevista del De Nederlandsche Bank (DNB)", ha explicado Qivalis.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a 25 nuevos socios al consorcio Qivalis", ha destacado Jan-Oliver Sell, CEO de Qivalis.

Qivalis

Y ha añadido que "esta expansión representa un salto gigantesco hacia un ecosistema on-chain abierto y conforme para el euro, y demuestra que la mayoría de las instituciones europeas ya han priorizado la liquidación on-chain nativa en euros dentro de su estrategia de activos digitales. El euro es la moneda de Europa, y las infraestructuras financieras on-chain europeas deben construirse en torno a él: construidas por instituciones europeas y regidas por normas europeas".