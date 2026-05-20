Intesa Sanpaolo estudia lanzar una oferta de compra por Singular Bank

Singular Bank cerró 2025 con beneficios y busca garantizar su independencia y marca en la nueva etapa tras la venta.

Warburg Pincus, con el 93% del capital, busca salir total o parcialmente de Singular Bank tras seis años de pérdidas.

Singular Bank aspira a una valoración de 300 millones de euros, aunque se espera que la propuesta de Intesa sea inferior.

La entidad italiana Intesa Sanpaolo analiza si irrumpir en el proceso de venta del banco privado español Singular Bank, por quien estaría dispuesto a lanzar una oferta, según informan Financial Times y Reuters, citando fuentes conocedoras de la situación.

Singular, cuyo accionista mayoritario es el fondo estadounidense de capital riesgo Warburg Pincus, aspiraría -según estas informaciones- a obtener 300 millones de euros en la venta de la entidad de banca privada que dirige Javier Marín, aunque se prevé que la propuesta de Intesa sea inferior, añaden estos medios.

El banco privado que pilota Marín y cuyo capital controla al 93% Warburg Pincus lleva meses estudiando la forma de dar salida al fondo norteamericano, que quiere desvincularse del todo o en buena parte tras su entrada en 2019 y seis años de pérdidas acumuladas.

El equipo directivo de Singular, que retiene un 7% del accionariado, junto al fondo están intentando ir de la mano en su desinversión hacia una nueva fase que, en la medida de lo posible, garantice su independencia y su marca.

Marín busca dar entrada a family offices e inversores institucionales españoles o latinoamericanos, algunos posibles clientes del banco, para la nueva etapa. Pero Warburg contempla todas las opciones.

Fuentes del entorno de Singular Bank niegan conversaciones de venta con Intesa Sanpaolo, mientras que fuentes cercanas al grupo transalpino aseveran que Intesa estudia distintas fórmulas para crecer en España, Francia o Alemania, aunque sin nada concreto por ahora. Oficialmente, desde Intesa Sanpaolo no han hecho comentarios.

Lo que sí avanzó el CEO de Intesa hace meses es que el banco italiano pretende extender su plataforma patrimonial y de inversión Isywealth para estos tres países y otros once más de la Europa central y oriental el próximo año, proyecto que cuenta con una inversión de unos 200 millones de euros hasta 2029 y que pivotará sobre el despliegue de agentes financieros a nivel local.

Como publicó EL ESPAÑOL-Invertia, varios bancos se habían interesado en mayor o menor medida por la posible adquisición de Singular Bank para crecer en banca privada, como ING o Abanca.

Singular y Warburg quieren acelerar el proceso de venta para este 2026 una vez el banco privado español cerró en 2025 su primer ejercicio con beneficios y en el primer trimestre de 2026 los ha mantenido.

Entre otras cuestiones a resolver por un posible comprador, está el arbitraje que le queda por terminar de resolver a Singular Bank con UBS por su vuelta a España en el negocio de gestión patrimonial tras el rescate de Credit Suisse, vulnerando -según Singular- la cláusula de no competencia por tres años que firmaron cuando Singular Bank integró UBS WM España en 2021.