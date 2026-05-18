El neobanco inglés Monzo logra 'luz verde' del Banco de España para empezar a operar después del verano

Monzo cuenta actualmente con 15 millones de clientes y 800.000 empresas, y planea ampliar su equipo para apoyar su crecimiento en Europa.

Francisco Sierra, ex directivo de Western Union, Casavo y N26, liderará la expansión de Monzo en España.

El neobanco británico abrirá sedes en Madrid y Barcelona a partir de septiembre, con un equipo inicial de 50 personas.

Monzo ha recibido la autorización del Banco de España para operar en el país como sucursal de su licencia irlandesa.

Monzo pone un pie en suelo ibérico. El neobanco británico, rival directo de Revolut como una de las mayores fintechs de Europa, ya ha sido registrado en el Banco de España como sucursal bancaria de su licencia irlandesa: Monzo Bank Europe Designated Activity Company, S.E.

Tal y como aparece en los registros del supervisor bancario español, su sede española está en el paseo de la Castellana, 43, en pleno corazón financiero de Madrid.

Como informó este periódico hace varias semanas, Monzo empezará a operar en España en septiembre con sedes en Madrid y Barcelona y un equipo de 50 personas.

Francisco Sierra (ex Western Union, Casavo y N26) es el director general de Monzo, que va a hacer uso de la licencia bancaria irlandesa tras obtener el visto bueno del Banco Central Europeo.

Cuando Monzo se lanzó en Irlanda en abril, lo hizo con la confianza de más de 14 millones de clientes en el Reino Unido tras 11 años de operaciones en el país. En la actualidad, su base dispone de 15 millones de clientes y 800.000 empresas.

Monzo Bank Europe DAC tiene previsto ampliar su equipo durante el próximo año para dar soporte al mercado español y a su futura expansión por Europa.