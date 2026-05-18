El CEO de Revolut destapa sus cartas: "Queremos ser el mayor banco del mundo"

Para entrar en el top 10 mundial, Revolut debería superar los 2,67 billones de dólares en activos, objetivo que la llevaría a competir con gigantes como ICBC y JPMorgan Chase.

La empresa incentiva a sus empleados con 1.000 libras por cada nueva empresa recomendada que se una a Revolut Business.

Revolut Business representa ya cerca del 20% del margen bruto del grupo y supera los 800.000 clientes globales, con 30.000 empresas en España.

El CEO de Revolut, Nikolay Storonsky, ha comunicado a sus empleados que la aspiración de la fintech es convertirse en el mayor banco del mundo.

Que Revolut tenía ansias de competir de tú a tú con la gran banca internacional, era sabido por todo el sector financiero. Pero que Revolut quiere dejar un legado aún más profundo, ahora también se sabe.

En una comunicación interna enviada el pasado viernes por su fundador y consejero delegado, Nikolay Storonsky, a sus empleados, el CEO de Revolut reconoce que la verdadera aspiración de la fintech es liderar la banca global a largo plazo. Sin paliativos.

"Queremos ser el mayor banco del mundo", así culmina un memorando de Nik Storonsky a su plantilla cuyo asunto principal es la evolución de la división de Revolut Business.

Revolut Business ha evolucionado "desde nuestra apuesta inicial por el mercado hasta convertirse en un motor de ingresos fundamental, generando casi el 20% del margen bruto del grupo y superando ahora los 800.000 clientes", detalla el ejecutivo.

Que añade: "Muchos bancos tradicionales consideran el B2B como una apuesta secundaria estancada, pero nosotros lo estamos convirtiendo en una prioridad para impulsar nuestro crecimiento y valoración".

La ambición de Revolut es tal, que su cúpula no escatima en recompensas. "Los empleados de Revolut están conectados a más emprendedores, fundadores y propietarios de negocios que la persona promedio. Tenemos el poder colectivo para atraer a más de 10.000 nuevas empresas. Para conseguir este objetivo, los empleados recibirán 1.000 libras esterlinas (unos 1.145 euros) por cada empresa recomendada que complete los pasos correspondientes".

Para 2027, el neobanco pretende reforzar Revolut Business con nuevos responsables para este área, con líneas de crédito para negocios, y se plantea lanzar el servicio de Business junto con el de Retail en cada nuevo mercado y sucursal.

En España, por ejemplo, Revolut Business ya opera con cerca de 30.000 empresas, cifra que se ha duplicado en los dos últimos años. Las tres provincias donde tiene una mayor penetración el servicio son Madrid, Barcelona y Málaga, según ha podido saber este periódico.

En plena hoja de ruta para una salida a bolsa de Revolut en 2028, como ha deslizado su fundador, "más allá de la escala, siempre estamos buscando el próximo motor de mil millones de dólares", asegura Storonsky, para quien llegar a ser el mayor banco del mundo pasa por que "debemos aplicar los mismos estándares radicales en todos nuestros productos".

"No te conformes con menos", reza la misiva a sus empleados.

En estos momentos, los bancos chinos dominan la cima de los mayores bancos mundiales por volumen de activos. Los cuatro mayores bancos del mundo son todos prestamistas estatales chinos: ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank y Bank of China.

Bancos occidentales

El quinto y sexto lugar lo ocupan dos entidades estadounidenses, JPMorgan Chase y Bank of America, seguidos por BNP Paribas, HSBC y Crédit Agricole, los tres primeros bancos europeos del ranking. Cierra el top 10 una institución bancaria japonesa: Mitsubishi UFJ Financial Group.

Para que Revolut entrara en el top 10, tendría que superar los 2,67 billones de dólares (2,29 billones de euros) de Mitsubishi UFJ. Para sobrepasar a JPMorgan Chase como el mayor banco occidental, tendría que rebasar los 4,42 billones de dólares (3,80 billones de euros). Y para auparse hasta el primer puesto internacional y destronar al gigante asiático, tendría que sumar más de 7,30 billones de dólares (6,27 billones de euros), lo que hoy maneja ICBC.