El auge de las pólizas de salud y los escándalos de Brigantina u OVB llevan a la bancaseguros por encima de los 30.000M

Los recientes escándalos y problemas legales de operadores como Herrero Brigantina y OVB han favorecido el crecimiento de la bancaseguros, al aumentar la confianza de los clientes en la banca frente a los brókeres independientes.

Alianzas estratégicas y movimientos accionariales, como los de Helvetia Caser, Santalucía-Unicaja y Zurich-Sabadell, están redefiniendo el panorama de la bancaseguros en España.

La cuota de mercado de los seguros contratados a través de la banca ha llegado al 35%, consolidando a los bancos como el canal principal para la venta de pólizas en el país.

El sector de bancaseguros en España prevé alcanzar un récord de facturación de 30.000 millones de euros en 2025, impulsado por el auge de los seguros de salud y la desconfianza hacia operadores independientes.

El negocio de bancaseguros en España atisba récord histórico de facturación gracias a varias tendencias o factores que empujan la contratación de pólizas en las entidades bancarias. Algunas de ellas, el auge de los seguros de salud o los escándalos vividos en operadores independientes como Herrero Brigantina o OVB Allfinanz.

El sector de bancaseguros cerró 2024 con una facturación de 28.000 millones de euros, y la previsión es que en 2025, a falta de certificar los últimos datos agregados, haya hecho récord con un volumen en torno a los 30.000 millones, lo que supondría un crecimiento anual del 7,2% en el escenario más conservador.

La cuota de mercado de los seguros contratados en los bancos sobre la distribución total de seguros entre los clientes finales se ha movido históricamente entre el 31% y el 40% en promedio. En estos momentos, la cuota de la bancaseguros es del 35%.

Los agentes exclusivos de las aseguradoras mueven en torno a un 20%, los corredores independientes multimarca otro 20%, y el resto (aproximadamente, un 25%) básicamente es venta directa por parte de los grupos proveedores.

"Las previsiones de facturación de la bancaseguros en 2025, con cifras récord, son un claro reflejo del gran momento que vive en el presente y de la evolución que ha experimentado el canal en los últimos años. Actualmente, cerca de cuatro de cada diez pólizas se comercializan en España a través de la banca, y más de la mitad de los nuevos contratos de seguros se firman a través de este canal", pone en contexto Álvaro Urrutia, presidente de la Asociación de Mediación Banco Aseguradora (Amaef).

Aunque el margen medio del seguro no llega a los dos dígitos, se queda en el 7%, es un negocio rentable por la gran escala que está consiguiendo. Y la banca es su canal prioritario.

Las entidades financieras utilizaron los recursos fuera de balance -seguros, pero también fondos de inversión- para compensar el entorno de tipos cero o negativos que marcó a España en el periodo de 2014 a 2022. Ante la escasez del tradicional margen de interés en la banca, las entidades vivieron de las suculentas comisiones que dejan los seguros por su distribución y los fondos de inversión por su gestión.

En 2022, los tipos de interés volvieron a subir con fuerza, pero ya seguros y fondos se habían ganado un hueco irrenunciable para la banca gracias a la estabilidad de sus comisiones.

"Detrás de estos datos hay un trabajo sólido basado en la profesionalización, la innovación, la inversión tecnológica y una gran capacidad para adaptarse a cómo quiere relacionarse hoy el cliente. La combinación entre capilaridad, omnicanalidad y asesoramiento especializado ha permitido consolidar un modelo cada vez más relevante en la protección y planificación financiera de las familias", considera Urrutia, de Amaef.

Alianzas corporativas

Los dos últimos años el sector de la bancaseguros ha estado pendiente del desenlace de las diferentes alianzas corporativas en cuestión para ver cómo quedaba la foto final del canal de venta favorito de las aseguradoras. Una foto que ahora parece más despejada.

Por citar varios ejemplos, el grupo suizo Helvetia ha culminado su fusión legal y avanza en la integración operativa de sus negocios en España bajo la entidad resultante denominada Helvetia Caser. La marca Caser se mantendrá para vender seguros en las redes de Unicaja e Ibercaja, que mantienen pequeños paquetes accionariales en Helvetia Caser.

Mientras que Santalucía ha alcanzado el 10% en el capital de Unicaja, consolidándose en su segundo mayor accionista. De esta forma, Santalucía fortalece el canal de venta en Unicaja y blinda al banco malagueño con un núcleo fuerte de accionistas ante posibles opas hostiles de otros bancos.

Opas hostiles como la que ayudó a frenar en 2025 la suiza Zurich en el caso de Banco Sabadell con BBVA. La aseguradora es el segundo mayor accionista del banco vallesano, además de su socio en seguros, y anunció con premura que no acudiría a la opa de BBVA sobre el Sabadell con su 5% del capital. Por tanto, batalla ganada para el banco catalán y canal reservado para Zurich.

Otro gran actor del que estar pendiente es Santander tras el fichaje de Iñaki Peralta (ex Sanitas) para potenciar su negocio de seguros generales y de salud. En su plan estratégico hasta 2028, el banco cántabro también se marca como objetivo agrandar su negocio de gestión patrimonial y, para ello, una de sus herramientas serán los ingresos de alto valor añadido que proporcionan los seguros para la jubilación.

Estos días también Banca March y Generali han ampliado su acuerdo de bancaseguros de 2031 a 2035. La alianza original, de 2021, era por diez años. Además de la extensión por cuatro años, se ha decidido incluir el seguro de salud, que no estaba incluido en la alianza inicial.

Tendencias

Como se observa, los seguros de salud son recurrentes en las estrategias de las entidades. Su penetración en la población va en aumento. Si bien gran parte de los españoles califican de buena o muy buena la calidad de trato del Sistema Nacional de Salud, también se quejan de sus altas demoras en las citas, revisiones y operaciones quirúrgicas.

Esto está generando que los seguros de salud se vendan cada vez más. Los usuarios los contratan para adelantar el comienzo de sus tratamientos, aligerar el seguimiento posterior o que les vean antes cuando surgen las urgencias.

En paralelo, los clientes de seguros se centran en contratarlos en los bancos habida cuenta de los escándalos -estafas o quiebras- que han sacudido a algunos brókeres independientes y que han sembrado la desconfianza entre los usuarios. También por la comodidad de firmar las pólizas en un único punto y con un solo interlocutor.

El caso Herrero Brigantina sigue abierto y bajo investigación en la Audiencia Nacional, con medidas cautelares como el bloqueo de cuentas y bienes ya adoptadas para evitar la salida de fondos. A día de hoy, la pieza también se ha ampliado a un presunto fraude fiscal de 44,9 millones de euros, y se mantiene la acusación por estafa y otros delitos conexos.

En cuanto a OVB Allfinanz, el caso no parece ser una sola causa penal, sino sobre todo una oleada de reclamaciones y pleitos civiles por la comercialización de PIAS y unit linked de FWU, agravada por la quiebra de la aseguradora luxemburguesa FWU en enero de 2025.

El estado actual es que hay sentencias favorables a afectados y una vía judicial abierta para reclamar a OVB por mala comercialización, mientras miles de clientes siguen con pólizas bloqueadas o con recuperaciones limitadas en el concurso de FWU.