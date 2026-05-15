MyInvestor patrocinará las dos próximas temporadas a la nueva UE Cornellà de Leo Messi

MyInvestor es la mayor fintech de España, con 16.000 millones de euros en negocio y una amplia gama de productos bancarios e inversión.

La UE Cornellà, recientemente adquirida por Leo Messi, compite en la Tercera RFEF y busca el ascenso a Segunda RFEF.

El acuerdo incluye la presencia del logo de MyInvestor en la equipación, visibilidad en el estadio y acciones educativas de finanzas para la comunidad del club.

MyInvestor será el patrocinador principal de la UE Cornellà durante las dos próximas temporadas.

La UE Cornellà se está convirtiendo en uno de los equipos de moda en el fútbol español. El club de fútbol catalán, que hace un mes fue adquirido por el argentino y exbarcelonista Leo Messi, ha recibido ahora el patrocinio de MyInvestor, el neobanco propiedad de Andbank España, AXA España, El Corte Inglés Seguros y varios family offices.

El acuerdo, vigente para dos temporadas, incluirá la presencia del logo de MyInvestor en la equipación del equipo, visibilidad de marca en el estadio, acciones conjuntas de comunicación e iniciativas de educación financiera dirigidas a la comunidad del club, explica la entidad en un comunicado.

La UE Cornellà, que compite en la Tercera RFEF y lucha por subir a Segunda RFEF, afronta una nueva etapa de crecimiento y proyección, todo ello en un entorno especialmente vinculado al fútbol base, al desarrollo de jóvenes futbolistas y al arraigo con su ciudad, ejes esenciales de su identidad. En esta nueva etapa, su crecimiento en notoriedad pública y redes sociales está siendo llamativo.

Para MyInvestor, este acuerdo "refuerza su compromiso con el deporte y con valores como el esfuerzo y la superación, además de impulsar iniciativas que acercan las finanzas a la sociedad", subrayan desde el neobanco.

Nuria Rocamora, CEO de MyInvestor, incide además en la capacidad de estos acuerdos para "el desarrollo de las futuras generaciones".

Con un volumen de negocio de 16.000 millones de euros, MyInvestor es la mayor fintech de España y ofrece toda la gama de servicios bancarios: cuenta, tarjetas, productos de inversión -fondos de inversión, acciones, ETF, planes de pensiones, crowdfunding inmobiliario, capital riesgo y crowdfactoring-, así como financiación para hipotecas, consumo e inversiones.