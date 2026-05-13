Sabadell crea una unidad para grandes fortunas latinas en Madrid con 3.000 clientes potenciales dentro del banco

España es el segundo destino mundial de inversión latinoamericana, con México liderando la inversión inmobiliaria en el país entre 2019 y 2024.

El perfil objetivo son clientes con al menos 500.000 euros en patrimonio financiero, línea de crédito o inversión inmobiliaria.

La nueva oficina, ubicada en la calle Serrano, 18, ya cuenta con 1.000 clientes segmentados y aspira a duplicar esa cifra en un año y medio.

Banco Sabadell ha creado en Madrid una unidad específica, el 'Latam desk', para atender a grandes fortunas latinoamericanas, especialmente mexicanas.

Banco Sabadell no quiere quedarse atrás en la carrera por captar a las grandes fortunas latinoamericanas que están llegando a España, sobre todo a las mexicanas.

El banco catalán ha abierto en Madrid una unidad específica para atender a estos prominentes clientes, en un proyecto piloto que da servicio desde la céntrica oficina que tiene en la calle Serrano, 18.

Es la respuesta del Sabadell a las aperturas de oficinas similares que en el último año han abierto Santander en la calle Génova, y el BBVA en la calle Goya.

El responsable directo del proyecto es Carlos Carrera, que lleva casi 20 años en el grupo en distintas responsabilidades en Madrid, bajo la supervisión de Enrique Práxedes, director de Equipo Patrimonios en Madrid para Sabadell Urquijo. Este proyecto de banca privada con foco en clientes de Latinoamérica se está desarrollando en la dirección territorial Centro de Banco Sabadell.

La oficina del Latam desk cuenta, además de con Carrera como jefe, con dos banqueros privados y un asistente. Entre todos, disponen de capacidades multidisciplinares en banca privada, banca de empresas y banca comercial.

La nueva unidad está bajo el paraguas de Sabadell Urquijo, aunque sus responsables han identificado a unos 3.000 clientes en el conjunto del banco susceptibles de acceder a este Latam desk.

Se trata de clientes con 500.000 euros como mínimo en una línea de crédito para la adquisición de un inmueble, o bien clientes con 500.000 euros de patrimonio financiero o activos de inversión a gestionar.

México, primera fuente

De partida, la unidad nace con unos 1.000 clientes ya segmentados en el Latam desk, y la intención del Sabadell es doblar hasta 2.000 clientes tratados por este equipo en cuestión de año o año y medio.

Además, la nueva unidad de Sabadell Urquijo se apoyará en la redirección de clientes que le hagan las oficinas de Banco Sabadell en México y Miami (Estados Unidos), donde hacen banca de empresas y banca privada.

Si el proyecto funciona como está presupuestado, desde Sabadell tienen planeado agrandar la oficina de Serrano con más profesionales dedicados específicamente a las fortunas latinoamericanas para así cubrir más zonas de Madrid capital y alrededores. Secundariamente, podría abrirse otro Latam desk en Barcelona, en la cuna del Sabadell.

Según datos que maneja el Sabadell, España es el segundo destino mundial de inversión latinoamericana, sólo por detrás de EEUU. Entre 2010 y 2024, el monto de inversión directa en nuestro país por parte de estas grandes fortunas ascendió a 66.800 millones de euros, con el 55% concentrado en inmobiliario.

Más concretamente, México lideró esta inversión inmobiliaria, con el 57% del volumen latinoamericano invertido entre 2019 y 2024. Si bien desde el Sabadell han detectado que, tras el inmobiliario, las grandes fortunas latinas terminaban invirtiendo en otros negocios y, por tanto, eran potenciales clientes de banca privada.

Lo que les ha llevado a atacar este nicho de mercado, cubriendo sus necesidades en 360 grados. Además de mexicanos, también pondrán el acento en otras nacionalidades como venezolanos, colombianos o peruanos.