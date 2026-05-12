Trade Republic 'ficha' a Brad Pitt como embajador global del banco y pagará un 3,04% a nuevos clientes

La campaña coincide con la de su competidor Revolut, que ha fichado al exfutbolista Luis Figo como imagen de marca.

Trade Republic supera los 2 millones de clientes en España y ha contratado 100 agentes para atención 24 horas en español.

El neobanco alemán ofrece una remuneración del 3,04% TAE en cuentas para todos los nuevos clientes en España.

Trade Republic ha fichado a Brad Pitt como embajador global para su mayor campaña de captación de clientes.

Trade Republic lanza una ofensiva mundial para captar clientes asociándose con el protagonista de películas tan famosas como El club de la lucha, Moneyball, El curioso caso de Benjamin Button o Malditos bastardos.

El neobanco de origen alemán, que tiene más de 2 millones de clientes en España y 10 millones de clientes en Europa, ha fichado a Brad Pitt como embajador global de marca y ha subido la cuenta remunerada al 3,04% TAE para todos los nuevos clientes en lo que es su mayor campaña hasta la fecha.

Brad Pitt también ha protagonizado filmes tan populares como ¿Conoces a Joe Black?, Spy Game, Troya, Ocean's Eleven, Leyendas de pasión, Guerra Mundial Z, Seven, Babel, Sr. y Sra. Smith o Érase una vez en Hollywood.

La campaña destaca las ventajas de Trade Republic en España. Además del 3,04% TAE para nuevos clientes, también sobresalen el IBAN español, Bizum y un 1% de reembolso en pagos con tarjeta.

Trade Republic ha alcanzado recientemente los 2 millones de clientes en nuestro país y ha contratado a 100 agentes para atenderlos en español las 24 horas del día. Con esta cifra de clientes, el neobanco germano ha superado por número de clientes en España a N26, Abanca o Bankinter.

A finales del año pasado, el neobanco llevó a cabo una ronda secundaria de 1.200 millones de euros que elevó su valoración al entorno de los 12.500 millones. En esa ronda entraron inversores de la talla del fondo de Singapur y las familias Arnault y Agnelli.

También Fidelity y Wellington se sumaron a inversores previos como Founders Fund, Sequoia, Accel, TCV y Thrive.

Su campaña publicitaria coincide en el tiempo con la de su gran rival, Revolut, que ha conseguido los servicios como imagen de marca del exfutbolista portugués del Real Madrid y Barça, Luis Figo. Revolut colaboró antes con el streamer Ibai Llanos.