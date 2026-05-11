Sabadell traspasa TSB al Santander por 1.900 millones más que la oferta de derribo que le hizo Co-op Bank en 2021

Marc Armengol asume el cargo de CEO de Sabadell tras liderar la exitosa gestión de TSB, mientras Nicola Bannister será la nueva CEO de TSB bajo el Santander.

El próximo 29 de mayo, Sabadell repartirá un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a sus accionistas gracias a esta venta.

La operación representa 1.900 millones de libras más que la oferta realizada en 2021 por The Co-operative Bank, y 1.163 millones más que el precio original de compra en 2015.

Banco Sabadell ha vendido su filial británica TSB al Santander por 2.863 millones de libras, logrando una plusvalía notable respecto a ofertas anteriores.

Banco Sabadell ha hecho una muy buena jugada financiera con TSB. El cambio de CEO de César González-Bueno a Marc Armengol llega aparejado con un traspaso de su filial británica al Santander por unos 1.900 millones de libras (casi 2.200 millones de euros) más de los que le ofreció hace un lustro la entidad inglesa The Co-operative Bank.

Gracias a esta operación, junto a otros factores (la devolución de la sede social a Cataluña o deslizar que habría una segunda opa por mayor precio), Sabadell pudo defenderse de la opa hostil de BBVA el año pasado. El próximo 29 de mayo repartirá a sus accionistas el megadividendo de 2.500 millones de euros derivado de su venta.

Aunque bien es cierto que algunos analistas ponen en tela de juicio la senda futura de crecimiento del Sabadell en solitario, con unos fuertes compromisos de dividendos y recompras de acciones en el periodo 2025-2027 de hasta 6.450 millones que podrían no llegar a cumplirse, ya sin TSB como palanca de generación de ingresos y beneficios.

A finales de 2021, el banco minorista y comercial británico con sede en Manchester The Co-op Bank hizo una oferta de algo más de 1.000 millones de libras (uno 1.180 millones de euros al tipo de cambio de aquel entonces) a Sabadell por TSB.

Sin embargo, el consejo del banco vallesano rechazó su propuesta trasladándole a Co-op Bank que "esta no es una transacción que deseemos explorar en este momento, como ya hemos expresado públicamente con anterioridad".

La adquisición de TSB por parte de Sabadell en 2015 por 1.700 millones de libras esterlinas se topó con problemas en 2018 cuando fallos informáticos provocaron un aumento descontrolado de los costes en la integración. Pero el equipo de González-Bueno y Armengol decidieron darle tiempo, solucionar los problemas y rentabilizarlo. Y bien que lo han hecho.

Cabe recordar que Armengol fue director de Tecnología y Operaciones de Banco Sabadell entre 2021 y 2024, etapa que le pilló entre medias de sus dos experiencias en el TSB. Fue director de Estrategia Corporativa y miembro del comité ejecutivo del banco británico de 2018 a 2021, y desde 2025 ha sido su CEO.

Hasta su nombramiento como consejero delegado del Sabadell, cuando Santander UK ha puesto a Nicola Bannister como nueva CEO de TSB en relevo de Armengol.

De esta forma, el Sabadell ha acabado vendiendo TSB por 2.863 millones de libras (3.319 millones de euros) al Santander.

Ganancias y nueva etapa

Lo que implica 1.863 millones de libras (2.154 millones de euros) más respecto a la oferta de derribo que le hizo hace cinco años Co-op Bank, y 1.163 millones de libras (1.344 millones de euros) más frente a lo que pagó en su momento por él.

Aunque hay que descontar los 400 millones de euros del agujero que le costó la accidentada migración tecnológica entre unos conceptos y otros.

Ahora, tras casi 25 años en la casa, Marc Armengol asume el cargo de CEO de Banco Sabadell con un mensaje claro: "Cualquier cliente que tenga un proyecto empresarial o vital que requiera una relación bancaria va a encontrar en Banco Sabadell al mejor compañero de camino posible".