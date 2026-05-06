Sabadell abre la puerta a compras en crédito al consumo, pagos o activos alternativos para ganar capacidades de nicho

El banco sigue la estrategia de acuerdos con terceros, como Amundi en fondos y Zurich en seguros, y observa movimientos similares en sus competidores.

La cúpula de Banco Sabadell es consciente de que, a largo plazo, es inevitable que se produzca una nueva consolidación bancaria entre la banca mediana en España. Independientemente de quién se case con quién, casi cualquier tipo de unión entre ellos tendría sentido para ganar escala. Pero, por ahora, eso no toca. Los vientos soplan a favor y cada entidad tiene un modelo de negocio y una zona de influencia geográfica muy definidas que quieren explotar al máximo.

Sin embargo, eso no quita que a corto plazo se produzcan integraciones de nicho. Así lo dejó caer Marc Armengol, quien desde este miércoles será el nuevo consejero delegado de Banco Sabadell si la junta de accionistas lo refrenda como todo parece indicar, en una cena con periodistas tras la presentación de resultados trimestrales.

"En algunos nichos o segmentos creceremos con capacidades propias y en otros con acuerdos con terceros", como ya tiene el Sabadell en fondos de inversión con Amundi o en seguros con Zurich. "Eventualmente, es posible que tengamos que hacer compras para ganar capacidades o funcionalidades en algunos segmentos", reconoció el CEO entrante.

Se refirió, sobre todo, a nichos de mercado como el crédito al consumo, los pagos o la banca de empresas. Si bien desechó una operación inorgánica en banca privada, sí dejó la puerta abierta a una adquisición de una gestora de activos alternativos.

En Sabadell, que han estado enfrascados los dos últimos años en defenderse de la opa hostil de BBVA y en el cambio de CEO posterior, han tomado nota de los movimientos recientes de sus máximos competidores.

Por ejemplo, mientras Unicaja ha confirmado “análisis preliminares” para una posible compra de Wizink Bank y así crecer en crédito al consumo, en el caso de Bankinter Investment y Plenium Partners han integrado sus gestoras y comprado a Alantra y otros socios el 64% de la gestora francesa de activos privados Access Capital. Banco Sabadell querría moverse en estos terrenos.

Porque, de momento, la foto por arriba no parece que vaya a cambiar. "No me veo como el consolidador, sino como un banco que da un servicio cercano y bueno a las empresas y los particulares", según reiteró Josep Oliu, presidente del banco vallesano, durante la misma cena cuando se le preguntó por integraciones completas entre jugadores como Unicaja, Abanca o el propio Sabadell.

Una vez tome los mandos del banco esta tarde, con el aprobado de la junta de accionistas, Armengol tiene clara la hoja de ruta a seguir: "Vamos a ahondar en capacidades digitales y de personalización, y mantener el énfasis en la banca de relación que tanto éxito nos ha dado. Básicamente, en banca de empresas y en banca personal y privada".

Y lo van a hacer con una filosofía muy similar a la que han demostrado durante la defensa numantina ante la opa de BBVA. "Con un equipo cohesionado y una dirección de viaje muy clara". Aunque Armengol es sabedor de que "los factores y el contexto son distintos", por la irrupción de la IA o la incertidumbre geopolítica y económica, "pero vamos a remar en la misma dirección y de la misma forma cooperativa que siempre".

A este respecto, el CEO saliente, César González-Bueno, dijo sobre su sucesor que "Marc va a tener un estilo de liderazgo distinto a mí… y fantástico". A partir de este miércoles se podrá palpar en la nueva etapa del Sabadell, en solitario, con nuevo CEO y ya sin TSB como palanca de crecimiento en Reino Unido.