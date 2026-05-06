BBVA ficha en ING a su nuevo jefe para Alemania

El banco digital de BBVA en Alemania ya supera los 100.000 clientes, con un 23% de ellos con saldos superiores a 100.000 euros.

Luis Fiestas de Fuentes, anterior líder del negocio germano, continuará como responsable de Banca Transaccional y Préstamos en Alemania.

BBVA nombra a Jürgen von der Lehr, ex directivo de ING, como nuevo responsable de su banco digital en Alemania.

BBVA refuerza su apuesta por el crecimiento en Alemania con el nombramiento de Jürgen von der Lehr, proveniente de ING, como responsable de su banco digital en el país.

Se trata de "un puesto clave para adaptar la propuesta de valor de la entidad en uno de los mercados financieros más grandes y competitivos de Europa", según el comunicado del grupo español.

Von der Lehr reportará directamente a Murat Kalkan, responsable global de Digital Banks.

Desde su lanzamiento hace menos de un año, el negocio germano de BBVA ha sido liderado por Luis Fiestas de Fuentes, quien "desempeñó un papel clave en el establecimiento de BBVA en el mercado alemán y en sentar las bases para su siguiente fase de crecimiento".

Fiestas continuará en el banco digital de BBVA en Alemania como responsable de Banca Transaccional y Préstamos, reportando a Von der Lehr.

Hasta ahora, Von der Lehr ocupaba el cargo de responsable de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Sostenibilidad en ING Alemania, donde también ejercía como general manager.

Antes de ING, desarrolló una parte relevante de su carrera en Deutsche Bank, donde ocupó posiciones de responsabilidad en innovación digital y en el negocio de inversión y ahorro. También fue socio en Oliver Wyman y trabajó en firmas como A.T. Kearney, donde se enfocó en banca minorista, banca privada, tecnología y crecimiento en nuevos mercados.

En Alemania, el banco digital de BBVA ya ha superado los 100.000 clientes, con un 23% de los clientes con saldos por encima de los 100.000 euros.