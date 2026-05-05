Santander acuerda con Uber una línea de 1.000 millones para financiar operadores de flotas en Europa

El programa tendrá una duración de tres años y cubrirá mercados como España, Alemania e Italia, ajustándose a la demanda y condiciones de cada país.

La financiación facilitará la renovación de vehículos, operaciones más eficientes y sienta las bases para la expansión de vehículos autónomos en Europa.

El acuerdo busca impulsar la inversión y modernización de flotas, así como respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de Uber en el continente.

Banco Santander y Uber lanzan una línea de financiación de hasta 1.000 millones de euros para operadores de flotas en Europa.

Banco Santander y Uber han llegado a un acuerdo para lanzar una línea de financiación de hasta 1.000 millones de euros para impulsar el crecimiento de operadores de flotas en Europa, según han anunciado en un comunicado conjunto.

"A través de un mejor acceso a financiación flexible y ágil, Uber y Santander buscan impulsar la inversión de las flotas y respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo de Uber en Europa", han indicado. Entre los mercados incluidos están España, Alemania e Italia.

El programa tendrá una duración de tres años y las líneas de financiación se activarán en función de la incorporación de operadores de flotas, la demanda del mercado, el análisis de riesgos y otra serie de factores en cada país.

Asimismo, proporciona "una base más sólida para la integración de la tecnología de vehículos autónomos", han afirmado.

La financiación se podrá usar para renovar y modernizar los vehículos, operar de forma "más eficiente" y aumentar el crecimiento. También "sienta las bases" para la expansión de vehículos autónomos en Europa, ha afirmado el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi.

"Estamos encantados de apoyar a Uber en esta nueva fase de crecimiento. Al ampliar el acceso a financiación de los operadores profesionales de flotas en Europa, esta colaboración impulsará el crecimiento y la calidad del servicio a gran escala", ha afirmado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

En los mercados europeos antes mencionados, Uber tiene alianzas a largo de plazo con operadores de flotas. Además, les apoya con tecnología, impulso de demanda y conocimiento operativo.