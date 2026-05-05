Monzo, el 'Revolut inglés', abrirá en España en septiembre con sedes en Madrid y Barcelona y un equipo de 50 personas

Monzo cuenta actualmente con 15 millones de clientes y 800.000 empresas, y planea ampliar su equipo en España para respaldar su expansión europea.

Francisco Sierra, con amplia experiencia en fintechs y neobancos, lidera el proyecto en España y adaptará la oferta a las necesidades del mercado local.

Operará en España con una sucursal bajo la licencia bancaria irlandesa obtenida en diciembre, pendiente de la autorización final del Banco de España.

Monzo, el banco digital británico, abrirá en España en septiembre con sedes en Madrid y Barcelona y un equipo inicial de 50 personas.

El banco digital británico Monzo ya tiene los elementos necesarios para empezar a operar en España. El más conocido como el Revolut inglés -de hecho, es su gran rival- ha elegido nuestro país para proseguir con su crecimiento en el Viejo Continente después de abrir en Irlanda.

Previsiblemente, operará con una sucursal de su licencia bancaria irlandesa, la cual obtuvo el pasado diciembre de cara a expandirse a los mercados europeos. El Banco de España ultima su autorización.

El lanzamiento oficial de la plataforma de Monzo en nuestro país tendrá lugar después del verano. Más concretamente, en septiembre, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con fuentes financieras.

Al frente del proyecto como director general está Francisco Sierra, que desde el pasado verano lleva construyendo los cimientos de la futura oferta de Monzo en España. Antes fue el responsable de Banca Digital para Europa de Western Union.

Sierra conoce de primera mano el mundo de las fintechs y los neobancos. No en vano, antes fue el director general para el sur de Europa de Casavo y también de N26.

La cara visible de Monzo España también trabajó en el pasado en firmas como Funding Circle US, Active Venture Partners o JPMorgan, en ciudades como Londres, San Francisco, Barcelona o Madrid.

Cuando Monzo se lanzó en Irlanda, lo hizo con la confianza de más de 14 millones de clientes en el Reino Unido tras 11 años de operaciones en el país. En la actualidad, su base dispone de 15 millones de clientes y 800.000 empresas.

La expansión a España se produce tras ser autorizado por el Banco Central Europeo y regulado por el Banco Central de Irlanda en diciembre de 2025, con el lanzamiento oficial del negocio en Irlanda este abril.

Monzo Bank Europe DAC se ha instalado en Madrid y Barcelona. Actualmente cuenta con más de 50 empleados sobre el terreno, y tiene previsto ampliar este equipo durante el próximo año para dar soporte al mercado español y a su futura expansión por Europa.

Sierra liderará el negocio en el mercado español, encargándose de adaptar Monzo a las expectativas de los clientes locales. Reportará directamente al CEO para la UE, Michael Carney.

A la espera de las autorizaciones regulatorias pertinentes por parte del Banco de España, la fase inicial de Monzo se centra en “escuchar activamente a los usuarios para comprender sus necesidades financieras y diseñar una oferta desarrollada para la gente que vive en España”, según la entidad.

En los últimos años, Monzo ha transformado el sector bancario a través de la innovación, siendo pionero en herramientas de seguridad y bienestar financiero como el bloqueo de apuestas, la verificación de llamadas contra el fraude y funciones avanzadas de gestión del ahorro.