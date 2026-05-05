Ibercaja eleva su beneficio casi un 2% en el primer trimestre, hasta los 86 millones de euros

El margen bruto alcanzó los 335 millones de euros, un 2% más, reflejando la mejora de los ingresos recurrentes.

Las comisiones netas aumentaron un 8,6% interanual, hasta los 134 millones, impulsadas por el crecimiento de las comisiones no bancarias, que subieron un 11,4%.

Los ingresos recurrentes ascendieron a 329 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,3% respecto al primer trimestre de 2025.

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 1,8% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la entidad en un comunicado.

Los ingresos recurrentes han alcanzado los 329 millones, un 5,3% más que los obtenidos entre enero y marzo de 2025, en un entorno marcado por la vuelta al crecimiento del margen de intereses, gracias, según ha destacado Ibercaja, a la aportación positiva de la actividad mayorista en el periodo y al cambio de tendencia en el margen de clientes, así como al positivo desempeño de las comisiones, principalmente derivado del mayor volumen de la gestión de activos y seguros.

De hecho, las comisiones netas aumentaron un 8,6% interanual, hasta los 134 millones de euros, impulsadas por las comisiones no bancarias, que se han incrementado un 11,4%.

El margen bruto de Ibercaja se situó en 335 millones de euros al cierre del primer trimestre, un 2% más, reflejando la mejora de los ingresos recurrentes.

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