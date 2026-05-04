Cuerpo reclama que la UE exija "acceso temprano" al nuevo modelo de IA de Anthropic para poder "defenderse"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto con su homólogo francés y la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, durante el Eurogrupo de este lunes en Bruselas Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Cuerpo pide que la UE exija acceso temprano al nuevo modelo de IA Mythos de Anthropic para proteger al sector bancario y empresarial europeo. El modelo Mythos puede detectar y explotar brechas de seguridad, lo que preocupa a los ministros de Economía de la eurozona y al Banco Central Europeo. Cuerpo defiende una estrategia europea coordinada para afrontar los riesgos de la nueva IA, evitando la descoordinación entre Estados miembro. El vicepresidente también reclama que la UE adopte represalias si EEUU incrementa los aranceles a los coches europeos, vulnerando acuerdos previos.

El vicepresidente primero del Gobierno y responsable de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado este lunes que la Unión Europea exija "acceso temprano" a Mythos, el nuevo modelo de inteligencia artificial de la compañía estadounidense Anthropic, capaz de detectar y explotar brechas de seguridad en sistemas informáticos, con el fin de que el sector bancario y empresarial europeo puedan "defenderse".

Cuerpo sostiene que la Comisión de Ursula von der Leyen debe recurrir al reglamento europeo de Inteligencia Artificial y al código de conducta suscrito con los principales actores del sector para evitar que la UE quede rezagada y se convierta en una "región de segunda" a la hora de afrontar los desafíos de los nuevos modelos de IA.

Los ministros de Economía de la eurozona han incluido por primera vez en la agenda de su reunión de este lunes en Bruselas el impacto de Mythos sobre la seguridad del sector bancario comunitario. La discusión llega después de que el Banco Central Europeo (BCE), supervisor único de la eurozona, haya instado a las entidades a prepararse ante este nuevo escenario.

"Necesitamos tener una respuesta desde Europa", ha defendido el vicepresidente primero, que ha destacado que la capacidad de Mythos de encontrar fallos o "puertas traseras" no afecta únicamente al sector financiero, sino también al resto de sectores empresariales, a infraestructuras críticas y al conjunto de la economía.

"No podemos ser una región de segunda a la hora de que nuestras empresas puedan defenderse de estos modelos y que podamos por lo tanto tener acceso temprano. Un acceso que permita descubrir cuáles son las vulnerabilidades existentes y protegernos a la velocidad a la que están desarrollándose estos modelos ahora mismo, que es mucho más rápida de la que teníamos hace apenas unos meses", sostiene Cuerpo.

A su juicio, esta estrategia debe abordarse a escala de la UE y no a nivel nacional. "No podemos los Estados miembro ir cada uno por nuestra cuenta de manera descoordinada a intentar tener acceso a este software, a este modelo. Necesitamos ahí el paraguas de la Comisión y una aproximación coordinada", ha insistido.

"Debemos empujar para que nuestras empresas también tengan acceso a estos modelos y sean capaces de protegerse por lo que pueda venir, porque no solo estamos hablando de un único modelo, sino que probablemente las próximas semanas, próximos meses vayamos a tener otras empresas que alcancen también un grado de sofisticación parecido al del modelo de Anthropic", avisa el vicepresidente del Gobierno.

Aranceles a los coches

Cuerpo ha defendido además que la UE debería adoptar medidas de represalia si Donald Trump cumple su amenaza de subir al 25% los aranceles contra los coches europeos, lo que supondría una vulneración del acuerdo alcanzado en julio de 2025 en Turnberry (Escocia), que prevé una tarifa plana del 15% para todos los productos comunitarios. A cambio, Bruselas se ha comprometido a rebajar a cero las tasas a los productos industriales estadounidenses, aunque la legislación aún está tramitándose.

"Nosotros estamos en proceso de poner sobre la mesa el compromiso que adquirimos en el pasado mes de agosto. Estamos avanzando para ser capaces de lograrlo y dar por lo tanto esa señal de estabilidad, de certidumbre a las empresas, que es lo que están pidiendo", asegura el vicepresidente primero.

"Lo que esperamos por parte estadounidense es exactamente lo mismo: que se cumpla el acuerdo al que llegamos en agosto, independientemente del instrumento jurídico que utilicen para cumplir por su parte", ha reclamado Cuerpo. Después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara los llamados 'aranceles recíprocos', el Gobierno de Trump ha impuesto tasas temporales y busca todavía una base jurídica estable.

"Si se produce cualquier incumplimiento de este acuerdo -lo ha dicho también la Comisión Europea-, pues en ese caso nos reservaríamos, por supuesto, la capacidad de responder con los instrumentos y las herramientas que tenemos", ha zanjado el vicepresidente.