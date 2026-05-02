Aion (UniCredit) empezará en España como un banco mayorista y usará la plataforma de inversión Slate

En una primera fase se dirigirá a otras entidades financieras, pero UniCredit planea abrir Aion al público minorista más adelante.

El cuartel general de Aion estará en el Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón, y tendrá autonomía frente a la matriz italiana.

La apuesta de UniCredit y Andrea Orcel por España va tomando forma. El gigante bancario italiano, que ultima el lanzamiento de su banco digital Aion Bank en nuestro país, ya tiene definido cómo serán sus primeros pasos.

Aion Bank desembarcará en el mercado ibérico con un modelo bancario mayorista (Banking as a Service o BaaS). Al menos, para una primera fase de prospección y asentamiento. Después, con el tiempo, abrirá sus servicios a los clientes minoristas y particulares, que es donde compiten la mayoría de fintechs y neobancos en la actualidad.

Además, ha elegido a Slate Wealth Technology, el spin off con enfoque B2B de la plataforma de inversión española HeyTrade (de Beka-Gala Capital), para que sea su proveedor de servicios de inversión, tal y como confirman a este periódico fuentes del mercado.

Como informó EL ESPAÑOL-Invertia, el consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, ha elegido el Parque Empresarial La Finca, en Pozuelo de Alarcón, para establecer allí el cuartel general de Aion y que así tenga autonomía frente a la matriz en sus operaciones en España.

Aion, cuya compra cerró UniCredit hace algo más de un año junto al proveedor de servicios bancarios Vodeno, ya está registrado en el Banco de España bajo la denominación UniCredit NV SA Sucursal en España.

Y para su desembarco el grupo transalpino ha fichado a Diego Azorín Durruty, que antes fue director general de Lea Bank para el mercado ibérico.

En el sector se aventuraba desde hace meses que Aion Bank quería empezar a operar en nuestro país en el segundo semestre de 2026 con una amplia oferta de productos y servicios bancarios.

Modelo Solaris

Pero ahora nuevas fuentes financieras concretan que, en pleno choque con el Estado alemán por hacerse con el control total de Commerzbank, el italiano quiere entrar con pies de plomo en España. De ahí que haya circunscrito su idea inicial a desempeñar el rol de banco digital mayorista para otros bancos universales españoles. UniCredit no ha hecho comentarios al respecto.

La intención de Orcel con Aion es que comience a rodar como en su día lo hizo Solarisbank, la plataforma tecnológica de BaaS líder en Europa. Participada por el BBVA desde 2018, Solaris tiene como clientes a entidades como Samsung o Vivid Money, entre otras, facilitándoles que ofrezcan servicios financieros a los clientes finales.

Si la primera fase concluye satisfactoriamente, UniCredit tiene en mente escalar los servicios y la apertura comercial de Aion a los usuarios particulares, segmento donde ya competiría contra otros neobancos de la talla de Revolut, Trade Republic o N26. Así como contra la banca digital de grandes grupos como Openbank (Santander), MyInvestor (de Andbank, AXA, El Corte Inglés Seguros y varios family offices), Imagin (CaixaBank) o ING.

Un socio clave de Aion será Slate WT. UniCredit ha elegido a Slate para que le monte el bróker y el roboadvisor en Polonia. Slate es la división financiera y de mercados B2B que funciona paralelamente al B2C de HeyTrade bajo el paraguas de Beka (Gala Capital).

Fuentes conocedoras afirman que Slate está trabajando estrechamente con UniCredit para ampliar productos de inversión en la plataforma y mercados donde llevar esta plataforma. Entre ellos, muy posiblemente estará España cuando Aion Bank entre en funcionamiento.