Gortázar, sobre la regularización de migrantes: "Se tiene que hacer desde la seriedad y no con populismo a corto plazo"

Las claves

Las claves Generado con IA Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, defiende que la regularización de migrantes debe hacerse con seriedad institucional y no con populismo a corto plazo. Gortázar considera que la inmigración es positiva y esencial para el crecimiento económico de España, pero insiste en la importancia de una correcta integración. CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 7% más que el año anterior. La entidad ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros y sigue creciendo en clientes y activos pese a la inestabilidad internacional.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la política migratoria del Gobierno de España se debe realizar "desde la seriedad institucional" y "no con el populismo a corto plazo".

Gortázar se ha pronunciado en estos términos en la presentación de los resultados de la entidad bancaria en el primer trimestre de 2026, periodo en el que ha registrado un beneficio neto de 1.572 millones de euros.

Sobre el proceso que comenzó hace semanas que permitiría a las personas migrantes regularizar su situación en el país, Gortázar ha defendido que la inmigración "es positiva".

"La economía española no tendría ese ritmo de crecimiento sin la inmigración, es un factor de crecimiento muy importante y están cumpliendo un papel extraordinario", ha afirmado.

Sin embargo, ha advertido que es necesario reflexionar sobre el modo en el que se ha llevado a cabo el proceso de regularización desde las instituciones. "Hay que saber cuántos queremos, con qué capacidades y, sobre todo, cómo asegurarnos de su integración", ha expresado Gortázar.

"Necesitamos inmigración, pero que no genere tensiones, que las alivie. Se tiene que hacer desde la seriedad institucional y no con el populismo a corto plazo", ha subrayado. Además, ha afirmado que, "de aquí a 25 o 30 años, si siguen los ritmos actuales, la mitad de la población será no nacida en España".

También sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado la falta de Presupuestos Generales para el próximo ejercicio, de nuevo. "No es algo deseable, nadie lo preveía y desafortunadamente ha sido así", ha lamentado.

Por otro lado, en cuanto al papel de la Unión Europea, Gortázar ha criticado que "dista mucho de ser efectiva en muchos ámbitos". "Tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea se llama Unión Europea, pero dista mucho de ser efectiva en muchos ámbitos", ha asegurado con el foco sobre el sector bancario

Mercado hipotecario

En cuanto al mercado hipotecario, preguntado por el recorte de Bankinter en hipotecas, ha defendido que CaixaBank continúa apostando por ellas. "Hay que ver las cifras, y estas marcan un crecimiento importante de la actividad para nosotros", ha explicado.

"Nosotros tenemos dos millones y medio de personas hipotecadas que han podido hacer realidad ese proyecto vital que todos tenemos. Tenemos en hipotecas a tipo fijo las hipotecas más baratas de Europa, son hipotecas muy atractivas", ha defendido.

Sobre las disputas entre la entidad y los sindicatos por las condiciones laborales, Gortázar ha defendido que los resultados "no se pueden conseguir sin una plantilla extraordinaria" y ha destacado que "las diferencias con la representación sindical están relacionadas con que somos una organización exigente".

Resultados

En lo referente a los resultados de CaixaBank en el primer trimestre de 2026, Gortázar ha celebrado que la entidad "mantiene su fortaleza financiera en un contexto de inestabilidad". Un trimestre que ha estado "marcado por la Guerra de Irán y el nervio en los mercados del mes de marzo", tal y como ha apuntado.

En este sentido, también ha destacado que ante el "notable desempeño de la economía en España", la entidad decidió incrementar las expectativas de crecimiento para el año 2026. Sin embargo, se han visto obligados a "replantear los objetivos" como consecuencia del conflicto geopolítico.

Además, en torno al conflicto en Oriente Medio, también ha apuntado la menor dependencia de los combustibles fósiles del país con respecto a otros territorios europeos. "En España y Portugal tenemos que felicitarnos por no tener esa dependencia", ha afirmado.

El beneficio de más de 1.500 millones de euros supone un aumento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior (1.470 millones). Según la entidad, se ha conseguido "gracias al crecimiento de su actividad pese al contexto de incertidumbre generado por la situación geopolítica internacional".

La entidad, en su comunicado, ha anunciado además que el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros.

CaixaBank, según ha añadido, ya cuenta con 670.000 millones de euros en activos y da servicio a 20,8 millones de clientes en España y Portugal. "Refuerza su vocación de servicio al cliente a través de una plataforma única de distribución omnicanal y una red que supera las 4.500 oficinas", ha precisado.

La enseña "sigue creciendo en España, donde ha captado 372.000 clientes netos en los últimos doce meses y mantiene elevadas cuotas de mercado, además de mejorar la vinculación y la experiencia de cliente en todos los canales".