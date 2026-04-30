Ebury levanta 635 millones de euros entre Centerbridge e inversores antiguos y el Santander retendrá un 55%

Con esta operación, Santander pone en pausa la salida a bolsa de Ebury y refuerza su apuesta por la fintech, que opera en 30 mercados y atiende a más de 27.000 empresas.

Los fondos se destinarán a acelerar el crecimiento global de Ebury, mejorar su tecnología e impulsar la inteligencia artificial en sus servicios de pagos y divisas.

Santander invertirá 58 millones de euros en la operación y mantendrá la mayoría accionarial de Ebury, reteniendo un 55% de participación.

Ebury ha recaudado 635 millones de euros en dos rondas de financiación lideradas por Centerbridge Partners y con participación de inversores actuales, incluido Santander.

Ebury, la fintech de pagos internacionales y soluciones de comercio internacional de Santander, ha levantado 550 millones de libras esterlinas (635 millones de euros) en dos rondas de financiación paralelas para acelerar su crecimiento y expansión global.

Santander invertirá 50 millones de libras (58 millones de euros) y mantendrá la mayoría accionarial con una participación del 55%. La operación tendrá un impacto positivo de, aproximadamente, 4 puntos básicos en el capital CET1 del grupo.

Las rondas están lideradas por Centerbridge Partners junto con accionistas actuales, como Vitruvian Partners, 83North y el propio Santander, que reinvierten en la compañía.

De esta forma, con esta operación Santander destierra o pone en stand by su idea de sacar Ebury a bolsa como se había rumoreado en el mercado meses atrás y durante el año pasado.

Las rondas se ejecutarán en dos operaciones separadas, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

Crecimiento e IA

Los fondos obtenidos de las rondas de financiación, con un tramo en el mercado primario y otro en el secundario, se destinarán a acelerar el crecimiento mediante el desarrollo de productos y la expansión geográfica, con especial foco en escalar el negocio y mejorar las capacidades de inteligencia artificial para optimizar el procesamiento de pagos, las soluciones de divisas y la experiencia global del cliente.

Ebury opera en 30 mercados regulados y presta servicio a más de 27.000 empresas en todo el mundo, permitiendo pagos en más de 140 divisas en 160 países.

Su plataforma tecnológica permite a los clientes enviar y recibir pagos internacionales, gestionar el riesgo de tipo de cambio, mover fondos entre filiales en tiempo real e integrarse con sus sistemas financieros. Desde la inversión de Santander en 2020, Ebury ha aumentado sus ingresos a un ritmo superior al 30% anual.

A través de este enfoque, "Santander evoluciona su papel más allá de proveedor de productos financieros, con el objetivo de acompañar a sus clientes en las primeras fases de la toma de decisiones, con el objetivo de reducir la incertidumbre y ofrecer una orientación más clara", indican desde el grupo cántabro.