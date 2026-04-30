CaixaBank gana 1.572 M€ en el primer trimestre, un 7% más, y aprueba una nueva recompra de acciones por 500 millones

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en la Junta General de 2026. EE Imagen cedida.

Las claves

Las claves Generado con IA CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 1.572 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 7% más que el año anterior. El banco ha aprobado una nueva recompra de acciones por valor de 500 millones de euros. El volumen de negocio creció un 6,6%, alcanzando 1,1 billones de euros, y los activos bajo gestión aumentaron un 10,1% en los últimos doce meses. La cartera de crédito sano creció un 7,2%, con incrementos destacados en empresas, adquisición de vivienda y consumo.

El Grupo CaixaBank ha presentado este jueves los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, periodo en el que ha registrado un beneficio neto de 1.572 millones de euros.

La cifra supone un aumento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior (1.470 millones). La alcanza "gracias al crecimiento de su actividad pese al contexto de incertidumbre generado por la situación geopolítica internacional", según el banco.

La entidad, en su comunicado, ha anunciado además que el Consejo de Administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 500 millones de euros.

CaixaBank, según ha añadido, ya cuenta con 670.000 millones de euros en activos y da servicio a 20,8 millones de clientes en España y Portugal. "Refuerza su vocación de servicio al cliente a través de una plataforma única de distribución omnicanal y una red que supera las 4.500 oficinas", ha precisado.

La enseña "sigue creciendo en España, donde ha captado 372.000 clientes netos en los últimos doce meses y mantiene elevadas cuotas de mercado, además de mejorar la vinculación y la experiencia de cliente en todos los canales".

El grupo "mantiene el foco en los pilares de su Plan Estratégico 2025-2027, que ahora comienza su segundo año tras el éxito en su ejecución durante el pasado ejercicio: acelerar el crecimiento, impulsar la transformación y la inversión en el negocio, y consolidar la posición como referente en sostenibilidad. Además, CaixaBank reitera su compromiso de apoyo a la economía y la sociedad".

"Entorno geopolítico"

“Durante el primer trimestre del año, a pesar del entorno geopolítico, hemos mantenido altos niveles de actividad, apoyando con fuerza a empresas, familias y al crecimiento de la economía en general", ha subrayado al respecto el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

"Afrontamos el contexto actual con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia", ha subrayado.

“En este entorno, seguimos con fuertes ritmos de crecimiento y de captación. El resultado alcanza los 1.572 millones de euros, un 7% más, impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios. Seguimos ganando clientes y reforzando nuestras cuotas de mercado en los principales negocios”, ha añadido el consejero delegado.

Entre enero y marzo CaixaBank ha mantenido "la positiva dinámica comercial, tanto por la parte del crédito como de los recursos". Y ello "se refleja en el crecimiento del volumen de negocio, que alcanza 1,1 billones de euros a cierre del primer trimestre, un 6,6% más que un año antes", según el banco.

"Los recursos de clientes aumentan un 6,3% pese al entorno de volatilidad, hasta 733.975 millones de euros, con una buena evolución de los recursos en balance (526.379 millones, un 5,3% más), donde destaca el incremento del 6,1% del ahorro a la vista (hasta 366.647 millones) y del 7,8% de los pasivos por contratos de seguros (hasta 86.553 millones)", ha precisado.

Por su parte, los activos bajo gestión "aumentan un 10,1% en los últimos doce meses, hasta 202.309 millones de euros". "El patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAVs se sitúa en 150.973 millones, un 11,8% más en tasa interanual; y los planes de pensiones alcanzan 51.336 millones (+5,2%)",ha agregado.

2.953 millones en fondos

Las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones "mantienen una buena evolución en los primeros meses del año, con un total de 2.953 millones de euros en el trimestre".

En lo que se refiere a los seguros de protección, "se registra un crecimiento sostenido en la cartera, con un aumento de las primas del 12,1% en los últimos doce meses. En concreto, el alza de las primas de vida -riesgo es del 13,1% y de no-vida, del 11,5%".

En cuanto al crédito, "la cartera de crédito sano alcanza a finales de marzo 380.279 millones de euros, un 7,2% más que un año antes, apoyada por el dinamismo de la demanda".

"Todos los segmentos muestran un buen comportamiento: la cartera de crédito sano en empresas sube en 14.515 millones de euros (+8,8%), para la adquisición de vivienda lo hace en 8.806 millones (+6,7%), y en consumo, en 2.609 millones (+12,3%)", ha informado CaixaBank.

En el caso de los préstamos para la adquisición de vivienda, "en el marco de la apuesta de CaixaBank por operaciones hipotecarias que den seguridad al cliente de cuánto va a pagar cada mes durante toda la vida del préstamo", la entidad ha destacado "que el 56% de la cartera está referenciada a tipo fijo (frente al 20% del año 2021)".

CaixaBank también ha comunicado "el sólido crecimiento de Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, que cierra el primer trimestre de 2026 con 4 millones de clientes". Su volumen de negocio se sitúa "en 22.700 millones de euros".