El Santander gana 5.455 millones de euros hasta marzo, un 60,3% más gracias a la venta de su filial en Polonia

La división española del banco obtuvo un beneficio de 1.286 millones de euros, un 12,1% más, y el balance creció en crédito y depósitos.

Los ingresos totales subieron un 4%, hasta 15.140 millones, con aumento en margen de intereses y comisiones.

El resultado ordinario fue de 3.560 millones de euros, un 12% más, excluyendo la plusvalía extraordinaria por la venta polaca.

Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60% más que el año anterior, impulsado por la venta de su filial en Polonia.

El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior, con la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca. Así lo ha notificado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad obtuvo un resultado ordinario récord (excluídas partidas no recurrentes y cambios de perímetro, que este trimestre corresponden a la plusvalía por la venta de Polonia) de 3.560 millones, un 12% más que en los tres primeros meses de 2025.

"Nuestra diversificación geográfica y de balance, junto con una gestión disciplinada del riesgo, siguen siendo fortalezas clave en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica, lo que nos permite ofrecer un crecimiento rentable y sólido", ha afirmado la presidenta del banco, Ana Botín.

Los ingresos aumentaron un 4%, hasta los 15.140 millones, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones, un 4% más que en los tres primeros meses de 2025.

Asimismo, los ingresos por comisiones aumentaron un 6%, hasta los 3.357 millones, gracias a la mayor actividad en clientes y al crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

El Banco Santander ha reiterado sus objetivos para el periodo 2026-2028 con las proyecciones macroeconómicas actuales, ya revisadas.

Los costes de personas en el trimestre se redujeron un 0,9%, hasta los 3.379 millones, mientras que el resto de gastos de administración alcanzó los 1.923 millones, un 5,8% menos.

Por segmentos

Asimismo, el banco decidió contabilizar 828 millones en amortizaciones (+0,7%) y destinar 765 millones de euros a provisiones, un 67,8% más. El impacto del deterioro de activos financieros fue de 3.198 millones, un 3,9% más.

Por segmentos de negocio, la división de banca minorista obtuvo un beneficio de 2.009 millones de euros, un 9,2% más, con un alza del 1,7% en los ingresos, hasta 8.284 millones de euros. La división de Openbank contabilizó una facturación de 3.260 millones, un 0,8% más, mientras que los beneficios se contrajeron a 290 millones, un 41% menos.

El negocio de banca de inversión obtuvo unos beneficios de 889 millones de euros (+14,9%), al tiempo que su margen bruto se elevó a 2.384 millones, un 13,2% más, mientras que la división de gestión patrimonial y seguros se situó en 493 millones de euros de beneficios, un 9,6% más, con unos ingresos de 1.000 millones (+3,3%). El negocio de pagos multiplicó por cinco sus beneficios, hasta 20 millones, facturando 383 millones, un 20,8% más.

El banco también ha informado de que Santander España cerró el trimestre con unos beneficios de 1.286 millones de euros, un 12,1% más que en el mismo periodo de 2025.

Ingresos

Los ingresos totales en el país avanzaron un 1,5%, hasta los 3.153 millones, gracias a que el margen de intereses se expandió un 4,6%, hasta los 1.860 millones de euros. En cambio, los costes totales se contrajeron un 3%, hasta los 1.080 millones de euros.

El balance del banco por su negocio en España se expandió un 9% respecto al crédito a la clientela, con 276.949 millones de euros, y un 4,8% en relación a los depósitos, alcanzando los 360.402 millones de euros. Los recursos de clientes colocados en fondos de inversión se elevaron un 14,1%, hasta los 110.429 millones.

Oficina de Banco Santander en Londres.

A cierre de marzo, Banco Santander contabilizó un retorno sobre capital del 17,3%, lo que supone un alza de 1,5 puntos porcentuales en comparación con un año antes. Sin contar el impacto de Polonia, el alza fue de seis décimas, hasta el 15,2%.

Por otro lado, el banco registró una ratio de capital CET1 en su variante 'phased in', del 14,4% al cierre de marzo, lo que supone una mejora de 1,5 puntos porcentuales frente a un año antes. La ratio de capital total mejoró en 1,7 puntos, hasta el 18,9%.

Excluyendo el impacto de Polonia, el banco llegó a marzo con 6.589 oficinas, lo que supone una reducción de 1.034 locales en un año. El número de trabajadores también se redujo en 11.260 personas, hasta 185.243 empleados.

A 31 de marzo de 2026, el banco contabilizaba activos en su balance valorados en 1,856 billones de euros, lo que supone un alza del 0,6% frente a un año antes. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela subieron un 0,6%, hasta situarse en 1,07 billones de euros.

Del total de crédito, Banco Santander registró un total de préstamos de dudosos recobro por valor de 35.893 millones, un 5% más que un año antes. De esta forma, la tasa de mora se elevó en dos puntos básicos, hasta el 3%.