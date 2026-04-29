Santander estima que TSB y Webster le consumirán 210 puntos de capital pero confía en terminar 2026 en el 13%

Santander descarta grandes adquisiciones en los próximos tres años, aunque no cierra la puerta a operaciones menores.

La integración de TSB podría completarse entre finales de 2026 y abril de 2027, mientras que la de Webster podría acelerarse al tercer trimestre.

Tras estas operaciones, la ratio de capital CET1 podría bajar al 12,3%, pero se espera finalizar el año por encima del 12,8% o 13%.

Santander prevé que las integraciones de TSB y Webster consuman hasta 210 puntos básicos de capital CET1 durante 2026.

Santander califica el 2026 como un año "de transición", a tenor de las palabras de su CEO, el mexicano Héctor Grisi. Si bien el grupo bancario cántabro ha cerrado el primer trimestre con un beneficio récord de 5.455 millones de euros, un 60,3% más gracias a la venta de su filial en Polonia, sus miras están puestas en las próximas integraciones del británico TSB y el americano Webster Bank.

En la presentación de resultados, los responsables del banco español han avanzado que ambas integraciones corporativas, legales y tecnológicas consumirán al Santander hasta 210 puntos básicos de capital de máxima calidad (CET1).

En concreto, unos 60 puntos básicos TSB en el segundo trimestre tras haber recibido ya todas las aprobaciones regulatorias pertinentes para su traspaso desde Banco Sabadell, y otros 150 puntos básicos Webster a lo largo del segundo semestre del año.

Grisi ha aventurado que, siendo optimistas, quizá el último ok para la integración de Webster Bank y el inicio de la integración se acelere al tercer trimestre.

En todo caso, habida cuenta de que Santander ha cerrado marzo con una ratio CET1 del 14,4%, con la integración de TSB y Webster bajaría su máxima solvencia hasta el 12,3%.

Con todo, tanto Grisi como José García Cantera, el director financiero, se han mostrado satisfechos al respecto. "La ratio de capital no bajaría del 12,5%, y como generamos capital orgánico de manera recurrente, acabaríamos el año por encima del 12,8% o 13%", según sus estimaciones.

Sin ir más lejos, en el primer trimestre ha generado 29 puntos básicos de capital de máxima calidad de forma orgánica.

Es más, han aseverado, "estaremos a final de año en una CET1 similar al nivel que había justo antes de anunciar ambas operaciones de compra". La entidad ha reiterado sus objetivos para el periodo 2026-2028 con las proyecciones macroeconómicas actuales, ya revisadas.

Por lo que respecta a TSB, la previsión del Santander es que su integración le lleve entre 7 y 11 meses a partir de ahora. Por lo que el banco británico podría estar integrado totalmente en Santander UK entre finales de 2026 y marzo o abril de 2027.

No más grandes operaciones

Preguntado por la posibilidad de acometer nuevas operaciones corporativas en el corto plazo, Grisi ha descartado grandes anuncios. "En los próximos tres años, no haremos ninguna transacción de trascendencia, aunque sí puede haber alguna específica pequeña", ha dejado la puerta abierta.

Como ha hecho el grupo a principios de año, comprando en Chile el negocio de rentas vitalicias de Principal.