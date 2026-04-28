Revolut abrirá en Barcelona su primera tienda física permanente del mundo

La apertura está prevista para finales de 2026 o principios de 2027, tras una fase de remodelación.

El espacio no será una sucursal bancaria tradicional, sino que se asemejará a una Apple Store, ofreciendo una experiencia inmersiva.

La Revolut Store estará ubicada en el centro de la ciudad y busca acercar la innovación financiera al público general.

Revolut ha elegido Barcelona para abrir próximamente su primera tienda física permanente a nivel global.

La fintech explica que su Revolut Store estará ubicada en el centro de la capital catalana y estará diseñada para "hacer la marca más tangible y nuestros productos más fáciles de descubrir, acercando la innovación financiera al público general".

No obstante, desde el neobanco matizan que su tienda física no será una sucursal bancaria ni una oficina bancaria tradicional. "Será más bien una forma de trasladar el ecosistema de Revolut a un entorno físico", más parecido a lo que es hoy la Apple Store, en un lugar de "alta visibilidad e inmersivo".

Revolut ha elegido Barcelona como ciudad piloto para sus tiendas físicas porque "combina densidad local, relevancia global, turismo e innovación".

La Revolut Store, que será un espacio estable y no un pop-up temporal, se encuentra en las primeras fases de remodelación y podría abrir entre finales de 2026 y principios de 2027.