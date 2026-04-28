Kutxabank cierra el primer trimestre del año con un resultado neto de 176,7 millones, un 18,7% más

Kutxabank mantiene las mejores ratios de solvencia y mora del sector supervisado por el BCE, con una solvencia del 20,97% y mora del 1,07%.

Los ingresos por servicios y seguros aumentaron un 8,2%, destacando el crecimiento en gestión patrimonial y seguros.

El banco incrementó su volumen de negocio un 9%, alcanzando los 149.453 millones en créditos, depósitos y recursos fuera de balance.

Kutxabank obtuvo un beneficio neto de 176,7 millones de euros en el primer trimestre, un 18,7% más que el año anterior.

Kutxabank ha cerrado el primer trimestre del año con un resultado neto de 176,7 millones, un 18,7% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsado por un "fuerte" dinamismo comercial y un "sólido" rendimiento de sus principales iniciativas estratégicas de crecimiento y diversificación.

En un comunicado, el banco ha subrayado que los ingresos de su actividad core se situaron en 462,9 millones, con una caída del 2,3%, por el impacto de la evolución de la curva de los tipos de interés en el margen de intereses.

No obstante, ha añadido que ello se vio, en gran medida, compensado por los volúmenes y la contribución "creciente" de los ingresos por servicios y seguros, que aumentaron un 8,2%, tanto por la gestión patrimonial (recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión) (+8,2%), como por los seguros (+11,1%).

Entre enero y marzo, su volumen de negocio -créditos, depósitos y recursos fuera de balance- se elevó un 9%, frente al mismo periodo de 2025, hasta los 149.453 millones.

Kutxabank ha precisado que la nueva financiación destinada a la compra de viviendas alcanzó los 1.165 millones (+11,8%) y la dirigida al consumo se incrementó un 27,3%, hasta los 252 millones.

Por otra parte, el apoyo al tejido productivo hizo crecer el saldo en mayorista un 16% (16.888 millones), impulsado por la banca Corporativa, -con un crecimiento del 17,6% (superando los 7.500 millones)- y la banca de Empresas, con un crecimiento del 20,2% hasta los 2.867 millones.

El banco, que destinará el 70% del resultado neto (124 millones) a sus fundaciones accionistas para el desarrollo de su acción social, ha señalado que en este primer trimestre se constata una "escasa necesidad" de dotación de provisiones ordinarias.

En estos tres primeros meses, Kutxabank volvió a consolidarse como el banco con las mejores ratios de solvencia y mora del sector supervisado por el Banco Central Europeo (BCE), ya que la ratio de solvencia (CET 1 phased in) se situó en el 20,97% y la de mora en el 1,07%.