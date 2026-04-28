El BdE alerta de grandes riesgos económicos como en la crisis de 2008 pero con la banca el doble de solvente que entonces

El sector bancario español ha reducido su morosidad al 2,4%, el nivel más bajo desde 2008, y su rentabilidad del capital ha alcanzado el 14%.

Las sanciones impuestas por el Banco de España a entidades bancarias en 2025 ascendieron a casi 49,5 millones de euros, multiplicando por 18 las de 2024.

La banca española cuenta actualmente con el doble de solvencia respecto a 2008, con altos niveles de capital y liquidez.

El Banco de España alerta de que los riesgos macroeconómicos actuales son similares en magnitud a los de la crisis financiera de 2008.

La economía y el panorama geopolítico actual preocupan -y mucho- al Banco de España. De hecho, el supervisor bancario español alerta de que los impactos macroeconómicos de hoy, en plena guerra de EEUU e Israel con Irán, con más aranceles comerciales desde la Administración Trump o con la guerra de Ucrania enquistada, son ya de igual magnitud a los de la gran crisis financiera mundial de 2008, cuando quebró Lehman Brothers.

Sin embargo, el BdE incide en la cara B de este mismo mensaje. Y el tono es de relativa confianza u optimismo porque, con respecto a aquel entonces, la banca española parte con unos niveles de capital o solvencia de prácticamente el doble. Lo que blinda al sector, y a la economía española, ante posibles shocks externos.

Estas conclusiones se desprenden de la Memoria de Supervisión del Banco de España a cierre de 2025.

El sector bancario patrio cerró el pasado ejercicio con una "buena posición para afrontar tensiones sin comprometer su solvencia, gracias a unos niveles de capital y liquidez elevados", tal y como señala el documento.

Las ratios de capital se situaron en máximos desde la creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) en 2014, superando "holgadamente" las exigencias regulatorias. Por ejemplo, la liquidez se situó en niveles altos, con una ratio de cobertura de liquidez cercana al 172% (frente al 179% de 2024), muy superior al mínimo exigido del 100%.

Este nivel refleja que el sector bancario tiene más activos líquidos de alta calidad de los que necesitaría para cubrir todas sus salidas de dinero en un escenario regulatorio de crisis de 30 días. Mientras que la morosidad descendió al 2,4%, un nivel no visto desde 2008.

Todo esto repercute para bien en la rentabilidad de la banca, que está mucho más fuerte que en el fatídico periodo que siguió a 2008. El sector alcanzó una rentabilidad del capital (RoE) agregada del 14% en 2025 (respecto al 13,7% de doce meses antes), "claramente por encima" del promedio de las entidades significativas del MUS, que se situó en el 10,1%.

No obstante, aunque los RoE de la banca han seguido creciendo, lo han hecho a un ritmo más moderado que en años anteriores por la bajada de los tipos de interés.

Uno de los pocos 'peros' que el BdE pone a la banca nacional es que su ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1), si bien tocó su máximo del 13,9% en diciembre, aún sigue por debajo de la de sus comparables europeos, que se eleva al 16,2% de media.

Esta ratio mide la solvencia bancaria comparando el capital de máxima calidad (acciones, reservas o beneficios retenidos) con los activos ponderados por riesgo (APR).

Cabe recordar que, en octubre de 2025, el Banco de España aprobó incrementar el colchón de capital anticíclico desde el 0,5% hasta el 1%, tras comprobar que los riesgos sistémicos cíclicos para el conjunto del sistema financiero se mantenían en España en un nivel intermedio. Este requerimiento será vinculante desde el próximo 1 de octubre.

Crisis de 2008 vs. 2026

Con este contexto bajo el brazo, "aunque se plantean impactos macroeconómicos muy severos, similares a los de la crisis financiera global, los resultados muestran que la solvencia bancaria no caería a los niveles de entonces, lo que implica que la banca tiene más capacidad para absorber posibles pérdidas", tranquiliza el BdE.

Esto se debe, explica el supervisor, a que en la actualidad los bancos no están tan expuestos a la actividad de promoción inmobiliaria, los estándares de concesión de crédito hipotecario son más prudentes y el capital de partida es "prácticamente el doble" que en 2007.

Se disparan las sanciones

Como parte de su labor supervisora, el Banco de España tramitó 20 expedientes el año pasado, de los que resolvió 13 con sanciones. El organismo impuso casi 49,5 millones de euros en sanciones por incumplimientos en ámbitos prudenciales, de conducta o de lucha contra el intrusismo financiero.

En cuanto a la protección del cliente bancario, los dos expedientes sancionadores contra entidades significativas tuvieron que ver con incumplimientos relacionados con los principios de préstamo responsable y con la comercialización de seguros asociados a créditos hipotecarios.

Ha habido un "notable incremento" del número de expedientes resueltos, que se han más que duplicado respecto a 2024, así como un "aumento muy significativo" del importe agregado de sanciones impuestas, que se ha multiplicado por 18, alcanzando niveles no observados en ejercicios anteriores. Un año antes, las sanciones impuestas apenas fueron de 2,7 millones de euros.

Tomando como referencia el inicio de la pandemia, el año previo donde más altas fueron las sanciones fue el 2022, con 16,9 millones de euros.