El objetivo de la recompra es reducir el capital social mediante la amortización de las acciones adquiridas.

El motivo principal es que la compra de Webster Bank incluye acciones de Santander como parte del pago.

La suspensión se extenderá desde el 3 de mayo hasta el 26 de mayo de 2026, reanudándose el programa el 27 de mayo de 2026.

Banco Santander suspende temporalmente su programa de recompra de acciones de 5.030 millones de euros debido a la adquisición de Webster Bank.

Banco Santander suspenderá desde mañana hasta el 26 de mayo su programa de recompra de acciones de conformidad con la normativa norteamericana aplicable a la adquisición de Webster Bank y debido a que la contraprestación de la operación de compra incluye acciones del banco, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La suspensión del programa, de 5.030 millones de euros, arrancará mañana viernes con motivo de la convocatoria de la junta general de accionistas del banco estadounidense Webster, que deberá pronunciarse sobre la adquisición, y concluirá el 26 de mayo de 2026, ambas fechas incluidas.

De este modo, Santander espera que el programa de recompra se reanude el 27 de mayo de 2026, y que la duración indicativa del mismo se extienda ahora hasta el 20 de agosto de 2026, incluido.

El plan se había ralentizado recientemente, concretamente, la entidad presidida por Ana Botín mantuvo el mismo porcentaje de ejecución sobre este programa de readquisiciones de títulos en su última notificación --informada el pasado 16 de abril-- que el anotado en la semana anterior --53,8%--.

En este sentido, la firma elevó en únicamente 6.000 acciones el total de títulos comprados en una semana de diferencia.

Por comparar, en el aviso sobre el plan, que comprendía desde el 26 de marzo hasta el 7 de abril --ambos incluidos--, Banco Santander recompró un total de 31,95 millones de acciones, para las que desembolsó unos 301,3 millones de euros. Con todo, la entidad ha readquirido por el momento cerca de 266 millones de acciones por un importe de 2.705 millones.

Santander inició este programa de recompra de acciones el pasado 4 de febrero, estando prevista su finalización inicial el 21 de julio de 2026.

Reducir capital

El objetivo de este programa es el de reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.

Tan sólo un día antes de que se iniciara este programa, Banco Santander acordó la compra del estadounidense Webster Bank por 12.200 millones de dólares (10.323 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.

Por otro lado, Banco Santander ha informado también este jueves al supervisor bursátil de que no publicará el folleto informativo con motivo de la emisión de hasta 334,8 millones de nuevas acciones ordinarias en el marco de la adquisición de Webster Financial Corporation, al acogerse a las exenciones previstas en la normativa europea.

"Banco Santander no está obligado a publicar, y no publicará, un folleto a efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado", ha detallado la entidad financiera cántabra.

En este contexto, el banco ha publicado este jueves en su página web corporativa un documento de exención, que ya ha sido remitido a la CNMV y puesto a disposición del público conforme a la legislación vigente.

Santander ha subrayado que este documento no tiene la consideración de folleto y, por tanto, no ha sido objeto de "examen ni aprobación" por parte del supervisor bursátil.