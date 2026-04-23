Bankinter gana 291 millones de euros en el primer trimestre, un 8% más

El volumen de negocio total ascendió a 238.767 millones de euros, con crecimientos destacados en hipotecas, fondos de inversión y expansión en España, Portugal e Irlanda.

La ratio de eficiencia mejoró hasta el 35,4% gracias al control de costes y la aplicación de Inteligencia Artificial en procesos internos.

El margen de intereses creció un 5,5% hasta los 571 millones, y las comisiones netas aumentaron un 8,1% alcanzando 203 millones de euros.

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 291 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 291 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un alza del 8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El Grupo Bankinter inicia el ejercicio 2026 con un crecimiento rentable y equilibrado del negocio, una mejora de los márgenes y una mayor diversificación de los ingresos en todas las geografías en las que opera. Esta evolución se apoya en un modelo diferencial, un balance de alta calidad y una estricta disciplina en costes y riesgo", ha defendido el banco.

El margen de intereses trimestral de Bankinter arrancó el año con una mejora del 5,5%, hasta los 571 millones de euros.

Además, las cuentas también reflejan el incremento de otras actividades, como la de gestión de activos, intermediación bursátil, negocio transaccional de empresas o seguros, productos y servicios que generan mayores ingresos por comisiones.

De esta forma, las comisiones netas alcanzaron los 203 millones de euros entre enero y marzo de 2026, un 8,1% más que el mismo periodo de 2025.

Con todo ello, el margen bruto de Bankinter, que recoge la totalidad de los ingresos, cerró el tercer mes del presente año en 779 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al mismo periodo del año previo.

Al margen bruto hay que descontar además unos costes operativos de 276 millones de euros, que registran un incremento moderado del 3%. Esta cifra se desglosa en 160,39 millones destinados a personal, un 1,8% más, y en otros 115,73 millones de euros, que aumentan un 3,8%.

Ratio de eficiencia

Pese a la ligera alza, el ritmo de crecimiento de los resulta inferior al de los ingresos, situándose así el margen de explotación del trimestre en los 502,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,7% en el periodo analizado.

El banco decidió, a su vez, elevar un 16,8% sus dotaciones a provisiones, hasta los 15,11 millones de euros, mientras que contabilizó unas pérdidas por deterioro de activos de 75,24 millones, un 13,5% superiores a las del mismo periodo del año previo.

Asimismo, el mayor ritmo de crecimiento de los ingresos ha permitido a la entidad mejorar su ratio de eficiencia. En este sentido, el banco naranja ha reducido el indicador en 132 puntos, hasta el 35,4%, "apoyado en un disciplinado control de los costes, simplificación organizativa y una estratégica aplicación de la Inteligencia Artificial en la gestión de los procesos internos", matizan.

Al cierre del trimestre, el banco contabilizaba activos dudosos por valor de 1.808,6 millones de euros, un 6,7% menos. En este contexto, la ratio de morosidad se redujo en 23 puntos básicos, hasta el 1,92%, con un índice de cobertura del 69,5%, que es superior en 0,7 puntos porcentuales al de marzo de 2025.

El retorno sobre capital tangible (RoTE, por sus siglas en inglés) fue del 20% a cierre de marzo, lo que supone una mejora de cinco puntos básicos frente a un año antes.

Por otro lado, en lo que se refiere a la solvencia, la ratio de capital CET1 alcanzó el 12,96% al finalizar el trimestre, 61 puntos básicos más que al término del mismo periodo de 2025, y muy por encima del mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es del 8,47%.

A 31 de marzo de 2026, Bankinter contaba con un total de activos en su balance valorados en 136.678 millones de euros, lo que supone un alza del 10,3% en comparación con un año antes. De esa cifra, los préstamos a la clientela, sin contar entidades de crédito, se elevaron un 4,36%, hasta los 81.078 millones de euros.

Además, registraba unos pasivos totales por 130.171 millones de euros, un 10,5% más. De ese total, los depósitos de la clientela se expandieron un 6,7%, hasta los 96.451millones de euros.

Los recursos gestionados fuera de balance se situaron en 69.123 millones de euros, un 17% más. Los fondos de inversión ajenos comercializados crecieron un 18,8%, hasta 29.419 millones de euros, mientras que los fondos de inversión propios alcanzaron los 20.107 millones, un 21% más.

Asimismo, el banco contabilizaba activos en Sicav por 9.359 millones de euros, un 14,5% más, y 5.019 millones de euros en fondos de pensiones y contratos de seguros, un 14,1% más. El volumen de las inversiones alternativas fue de 5.217 millones de euros, un 1,9% más.

Bankinter ha destacado la nueva producción hipotecaria en el arranque del año, que se situó en 1.650 millones de euros entre enero y marzo, un 31% más que en el mismo periodo de 2024. A cierre del trimestre, la cartera hipotecaria total fue de 37.100 millones de euros, un 6% más.

Con todo, el volumen de negocio (incluyendo inversión crediticia, recursos típicos y activos bajo gestión) se sitúa a 31 de marzo del presente ejercicio en 238.767 millones de euros, y es un 6,5% superior al del mismo trimestre de 2025.

Dentro de esa estrategia, España sigue siendo el mercado con mayor volumen de actividad para el Grupo Bankinter, con un balance de 69.000 millones de euros en inversión, un 3% más; 77.000 millones en recursos minoristas de clientes; y unos recursos gestionados fuera de balance más activos bajo custodia que crecen un 15%, hasta los 145.000 millones.

Así, el resultado antes de impuestos de Bankinter España ha sido un 10% superior al del mismo periodo de 2025, y se sitúa en 342 millones de euros.

Por lo que se refiere a Portugal, la cartera de crédito del Grupo en el país luso suma actualmente 11.000 millones de euros, un 9% más que en el primer trimestre de 2025. Los recursos de clientes crecen al 10%, hasta los 10.000 millones de euros; mientras que los recursos gestionados fuera de balance y activos bajo custodia lo hacen en un 27%, hasta los 12.000 millones. El beneficio antes de impuestos se sitúa en 56 millones de euros, similar al del primer trimestre de 2025.

En cuanto a Irlanda, donde el banco opera ya con la marca Bankinter, la entidad gestiona una cartera de inversión de 5.000 millones de euros, que crece un 23% en el periodo considerado, con una ratio de morosidad del 0,3%. Dentro de esta cartera, 4.000 millones de euros son hipotecas, que crecen al 27%. Así, el resultado antes de impuestos en el país fue de 12 millones de euros, un 12% más que 12 meses atrás.